Марк Розовский размышляет об обращении в суд против Фатимы Абаскулиевой

Вот уже несколько недель не утихает шумиха вокруг имени известного театрального режиссера Марка Розовского

Уже два эфира программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» были посвящены Фатиме Абаскулиевой — бывшей студентке мэтра, а впоследствии актрисе театра «У Никитских ворот», где Марк Григорьевич уже много лет является художественным руководителем. Девушка рассказала, что якобы 12 лет назад Розовский склонил ее к сексу против воли. Однако девушке поверили не все. Наши корреспонденты решили разобраться, почему Фатиму многие обвиняют в клевете.

По словам Фатимы, весь этот ужас произошел, когда она была 22-летней студенткой, недавно приехавшей в незнакомую ей Москву из родного Азербайджана. Марку Розовскому же тогда было уже 69 лет. Как рассказывает девушка, ее учитель однажды подошел к ней и сказал, что хочет поговорить о ее карьере вне театра. Но вместо профессиональных разговоров якобы последовало сексуальное домогательство со стороны Розовского и против своей воли студентка вступила в интимную связь со своим мастером. После этой встречи через год состоялась и вторая, где преподаватель якобы вел себя еще более развязно по отношению к студентке.

Через шесть лет Абаскулиева уволилась из театра, мечтая поскорее обо всем забыть. Однако, как утверждает девушка, эта травма до сих пор дает о себе знать. Например, в том, что Фатима в свои 34 года не замужем, она на 60 процентов винит именно Марка Розовского.

— Конечно, это сильно сказалось на моей психике, — вздыхает Фатима. — Ведь я была его ученицей на протяжении двух лет. Вместо того, чтобы направить меня, помочь, он лишь воспользовался моей наивностью, прекрасно понимая, что творит. Поэтому и не давал главные роли, проходящие через весь спектакль, потому что не хотел терять свою жертву, боялся, что взлечу, что когда я очнусь — произойдет то, что мы видим сейчас. Да, это очень сильно повлияло на то, что я до сих пор не замужем.

Фатима прекрасно понимает, что на втором эфире с ее участием у Розовского появилось много защитников совсем не случайно. Ведь большинство из них — работники театра «У Никитских ворот».

Фатима Абаскулиева // Стоп-кадр YouTube

— Было очень больно видеть Ольгу Лебедеву (актриса театра «У Никитских ворот» — авт.), — продолжает Абаскулиева. — Зачем она пришла?! После того, как я написала заявление об уходе из театра, помню, как мы сидели с ней на лавочке молча… и тут она спросила: «Ну почему?» Конечно, я ей не рассказала, что шесть лет была под гнетом и под сексуальным принуждением. Я лишь сказала, что он меня шантажировал: или секс, или снимет меня с главной роли на генеральном прогоне. Мне не нравятся озлобленные, похотливые деды. Тем более, что его жена, директор театра Татьяна Ревзина , помогала мне, когда узнала меня поближе. Розовский — подлый трус, прячется за спинами талантов, низкий человечишка. Он сам не приходит на эфиры, потому что боится сказать что-то не то, знает, что просто опозорится. Если такой старый, пусть идет на пенсию и великолепная артистка Ирина Львовна Морозова , которая работает в театре с дня его основания, возьмет на себя обязанности художественного руководителя, к ней все прислушиваются, особенно актерская молодежь.

На эфире девушку многие осуждали за то, что она рассказала о своей беде лишь спустя 12 лет. Но у Фатимы и на это есть ответ. Тем более что, как утверждает девушка, Розовский неоднократно делал гнусные вещи не только с ней одной.

— Я не жалею, что пошла на эфиры, — уверяет актриса. — Я знала, что это непроторенная тропа и придется очень тяжело. Все равно кому-то бы пришлось это сделать. По воле судьбы оказалась готовой я, тем более что сейчас к тому располагает все. Когда о домогательствах заговорили звезды Голливуда, сил молчать больше не было. Почему я терпела такое шесть лет и не увольнялась? Почему, уволившись, примерно столько же прождала, чтоб рассказать правду? Терпела, потому что посчитала жизнь дерьмом. Подумала, что ну вот попалась и была развращена один раз, дальше, может, отстанет от меня, ведь я трудилась очень усердно. Думала у него хватит жалости ко мне, не будет трогать меня, ведь уже получил, что хотел. Но он издевался, доводил до слез, устраивал провокации.

Сейчас Фатима не играет в театре. По ее словам, у нее появилась некая фобия.

— Мне казалось, что если такое творит старец, собственный учитель принуждает к сексу и желает, чтобы я привлекала других однокурсниц, называл имена, кого именно он хотел бы — значит, так везде, а может, еще хуже, — сетует актриса. — Не забывайте про то, что у меня был другой менталитет и многое мне казалось чуждо. А о таком не посоветуешься, вот и подумала, значит актерская среда в театрах и кино — ужасная грязь и разврат.

На своей страничке в интернете Фатима призвала всех женщин, которые пострадали от Розовского, объединиться для того, чтобы отомстить обидчику.

— Возмездие в процессе, — радуется Фатима. — Мир меняется, слетают маски. Это только начало. Теперь, думаю, девушки не будут бояться говорить правду. Конечно, женщины мне пишут, я ни на кого не давлю, каждый делает свой выбор сам.

Наши корреспонденты пообщались и с самим Марком Розовским. Режиссер упорно отрицает все, что говорит его бывшая студентка. Более того, театральный гуру даже особо и не помнит ее в своем театре. Выходит, Марк Григорьевич может подать в суд на оклеветавшую его девушку.

— Я муссировать эту тему не собираюсь, — отрезал 80-летний театральный деятель. — Я сейчас не собираюсь идти в суд, в будущем — возможно. Надо советоваться с адвокатами, потому что состав преступления тут есть, но я просто пока не хочу вздымать грязь. Большое вам спасибо за внимание к моей персоне, вы лучше приходите в театр, и там вы получите ответы на все ваши вопросы!

Марк Розовский с женой // Фото: Global Look Press