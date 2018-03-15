Актриса Алла Юганова: Роли героинь «со вторым дном» играть затратно, но интересно

Жизнь Аллы Югановой напоминает киносценарий. Поступила в Щепкинское училище, зайдя с улицы «попробоваться». В легендарный Малый театр ее пригласили уже на втором курсе — играть Герду в «Снежной королеве». На третьем — снялась в главной роли в зарубежной «Балалайке». А после окончания Щепки, мечтая хотя бы держать свечу в «Юноне и Авось», была неожиданно приглашена Марком Захаровым на роль Кончиты де Аргуэльо.

— Алла, вот и в «Близнецах» — одном из первых сериалов, где вы снимались, ваша Надя с ходу покорила сердца мужского населения страны. Какими качествами вы сознательно наделяли героиню и что проявилось в ней интуитивно?

— Надя — идеалистка, она верит в вечную любовь, придумала идеального мужчину, которого потом встретила. Надя — воплощение женственности, любви, домашнего уюта и все время пытается создать гнездо своему «вечному холостяку». Этим и завоевала его.

— Ну а какими чертами должен обладать идеальный, с вашей точки зрения, мужчина?

— Умом, чувством юмора, внутренней силой, ответственностью за свои поступки. Я бы хотела быть рядом с таким, чувствовать себя просто женщиной — чувственной, спокойной, гармоничной. Думаю, что в паре часто происходит разлад, если женщина наделяет мужчину чертами, которыми он на самом деле не обладает. Он в этом не виноват.

— В идущем сегодня сериале «По ту сторону смерти» вы играете героиню, совершенно противоположную Наде по характеру, — жесткую, коварную. Насколько психологически затратны подобные роли для артиста?

— Да, «божий одуванчик» няня Марина оказывается страшным человеком, персонажем «со вторым дном». Она дама с психическими отклонениями, одержима чужим ребенком, считает, что он ее и ничей больше. Подобные роли затратны, но актеру всегда интересно играть то, что ему несвойственно в жизни. Зритель понимает, какова именно Марина, только когда следователь ( Сергей Гармаш ) прижимает ее к стенке.

— Не оказывают ли подобные роли, когда артист плотно подключается к разрушительным чувствам персонажа, влияние на его собственную жизнь? Возьмем хотя бы ваших коллег по «Ленкому»: Николай Караченцов пел «Не одолел я целого пути, не мы повинны в том, что половинны», а Александр Абдулов в своей последней роли сыграл больного раком и умер от этой же болезни.

— Если бояться, то нет смысла заниматься этой профессией. Хотя в моем случае способность защищаться пришла только с годами. В Щепкинском училище нас учили все брать на себя, глубоко проникая в образ. И даже было время, когда я работала с психологом, чтобы избавиться от приобретенных с ролями чужих комплексов. В итоге остановилась на решении: я лишь проводник этих историй и не являюсь их действительным участником.

— Многие актрисы мечтали хотя бы попасть в массовку в «Ленком», а вы сразу были приняты на главную роль в «Юнону и Авось». Не ощущали на себе завистливые взгляды?

— В нашей профессии зависть существует всегда. Когда только пришла в «Ленком», то определенно напряжение испытывала, особо не раскрывалась. Но в театре существует большая и дружная группа молодежи, у которой в чести и капустники, и вечерние посиделки, и совместный спортивный отдых. Я дружу с Андреем Леоновым , хорошо общаемся с Таней Збруевой и Александрой Волковой

— Что делаете, если роль не идет?

— Ищу ответы внутри себя. Ну, например, в спектакле «Пер Гюнт» моя героиня Сольвейг — смешная и порхающая. Я же никогда не порхала. Но Марк Анатольевич поставил сцену именно так. И уже через энное количество спектаклей я вдруг влюбляюсь и неожиданно понимаю, как именно надо было играть эту сцену и почему моя героиня порхает. Мне в тот период тоже хотелось порхать. А была ситуация, когда я репетировала в захаровской «Чайке» Нину Заречную . И мне помог мой партнер Олег Иванович Янковский , который играл Тригорина. Он сделал два очень точных замечания, и у меня вдруг роль пошла.

— А когда вы у Владимира Хотиненко в сериале играли жену Достоевского, то как вписывались в роль Анны Сниткиной?

— Ее воспоминания были в ту пору моей настольной книгой. Я чувствовала ответственность перед этим ушедшим из жизни человеком. Мы снимали в Бадене, где события происходили. И однажды я увидела ее во сне, она мне улыбнулась. Я восприняла это как некое благословение. В итоге она получилась у меня очень искренней и самоотверженной. Именно такой, какой я ее себе и представляла.

СПРАВКА

Алла Юганова (родилась 19.01.1982, Москва) — актриса «Ленкома». Окончила Щепкинское училище. Играла в спектаклях «Юнона и Авось» (Кончита), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Фаншетта), «Чайка» (Нина Заречная). Снималась в «Достоевском», «Сибирочке», «Холостяках» и др.