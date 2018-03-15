«В царстве спящей красавицы» покажут в Южном Тушине 

В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 23 марта состоится показ одноактного балета «В царстве спящей красавицы». Постановка подготовлена ведущим творческим коллективом города Москвы «Театр танца „Марина“. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ „Салют“ Татьяна Кучеренко.
— Данный балет, это дань памяти и уважения балетмейстеру, театральному деятелю и педагогу Мариусу Петипа, чье двухсотлетие отмечается в этом году, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Показ состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 17.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.