Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 марта

9:30 — Антимонопольный форум некоммерческого партнерства «Объединение корпоративных юристов» совместно с Федеральной антимонопольной службой России на тему: «В ногу со временем: антимонопольное законодательство и цифровая экономика».

11:00 — Подписание договора на поставку электропоездов постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга» между Тверским вагоностроительным заводом и Центральной пригородной пассажирской компанией для Московского центрального диаметра.

11:00 — Круглый стол на тему: «Онкология — не приговор: от профилактики и ранней диагностики до эффективного лечения».

12:00 — Очная защита проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

14:00 — Презентация мультимедийной выставки «Завтрак на траве».

Фоторепортажи:

16:00 — День открытых дверей в Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте.

17:00 — Открытие памятной доски на доме, в котором жил Борис Немцов

19:00 — Вернисаж «Новые ракурсы китайгородского прошлого» в Центре Гиляровского.