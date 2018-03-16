Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 марта 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Фото: Москва24
9:30 — Антимонопольный форум некоммерческого партнерства «Объединение корпоративных юристов» совместно с Федеральной антимонопольной службой России на тему: «В ногу со временем: антимонопольное законодательство и цифровая экономика».
11:00 — Подписание договора на поставку электропоездов постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга» между Тверским вагоностроительным заводом и Центральной пригородной пассажирской компанией для Московского центрального диаметра.
11:00 — Круглый стол на тему: «Онкология — не приговор: от профилактики и ранней диагностики до эффективного лечения».
12:00 — Очная защита проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
12:30 — Заседание Центральной избирательной комиссии РФ.
14:00 — Презентация мультимедийной выставки «Завтрак на траве».
Фоторепортажи:
16:00 — День открытых дверей в Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте.
17:00 — Открытие памятной доски на доме, в котором жил Борис Немцов.
18:00 — Пресс-показ спектакля «Малгил» по произведениям Даниила Хармса в Московском театре под руководством Олега Табакова.
19:00 — Вернисаж «Новые ракурсы китайгородского прошлого» в Центре Гиляровского.
Агентство «Москва»: последние новости
МХТ им. А.Чехова на три дня отменил спектакли в связи с кончиной О.Табакова Вдова О.Табакова простилась с артистом Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М.Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение