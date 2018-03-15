В Волгограде состоится фестиваль школьных театров 

В волгоградском НЭТе 19 пройдёт Тринадцатый открытый региональный конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, он проводится ежегодно в рамках программы «Достояние русской театральной классики — детям». Юные артисты представят свои творческие работы с использованием профессиональных ресурсов одного их крупнейших российских театров. Оценивать детское творчество будет жюри во главе с заслуженным артистом РФ, лауреатом Государственной премии Волгоградской области Сергеем Симушиным. Смотр работ пройдет 19 марта с 09:00 на большой сцене НЭТа. Церемония награждения победителей начнётся в 13:00.