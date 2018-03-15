Ещё
В Волгограде состоится фестиваль школьных театров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде состоится фестиваль школьных театров 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском НЭТе 19 пройдёт Тринадцатый открытый региональный конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, он проводится ежегодно в рамках программы «Достояние русской театральной классики — детям». Юные артисты представят свои творческие работы с использованием профессиональных ресурсов одного их крупнейших российских театров. Оценивать детское творчество будет жюри во главе с заслуженным артистом РФ, лауреатом Государственной премии Волгоградской области Сергеем Симушиным. Смотр работ пройдет 19 марта с 09:00 на большой сцене НЭТа. Церемония награждения победителей начнётся в 13:00.
АиФ Волгоград: последние новости
Осьминог-предсказатель уверен – Голландия выиграет ЧМ-2010 Про Родину-мать сняли мультфильм В пойме реки Царица в Волгограде построят двухполосную дорогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение