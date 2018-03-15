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Московский зоопарк на Московском культурном форуме представит проект Зоочтения
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Московский зоопарк на Московском культурном форуме представит проект Зоочтения 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 15 марта 2018
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
Резиденты Зоочтений — народная артистка Российской Федерации Илзе Лиепа, актриса МХТ им. Чехова Ксения Лаврова-Глинка, народный артист Российской Федерации Иосиф Райхельгауз, певец Пётр Налич, телеведущая Елена Ханга, актёр театра и кино Павел Майков — исполнят свои любимые литературные произведения о животных.
Впервые Зоочтения состоялись в прошлом году. В них приняли участие актеры Максим Аверин, Анатолий Белый, Сергей Никоненко, Анна Якунина, Инга Оболдина, писатель Олег Рой. Этот культурно-просветительный проект получил множество положительных отзывов, именно поэтому руководство Московского зоопарка приняло решение проводить Зоочтения ежегодно.
«Московский зоопарк рад представить на Московском культурном форуме ежегодный культурно-просветительский проект «Зоочтения — 2018». По традиции, мы приглашаем к участию в чтениях своих друзей — звёзд театра, кино и телевидения, чтобы услышать в их исполнении лучшие произведения мировой художественной литературы о животных. Уверена, что тексты Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Николая Заболоцкого, Самуила Маршака, Бориса Слуцкого и Корнея Чуковского в исполнении наших любимых актёров и писателей — лучшее продвижение идей защиты природы и воспитания настоящей экологической культуры. Наш проект адресован семейной аудитории, и мы с нетерпением ждём встречи со зрителями самого разного возраста», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Зоочтения — 2018» будут проходить с 13:30 до 14:30 в Большом зале «Манежа». Вход свободный.
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