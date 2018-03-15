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Челябинская область догоняет Питер в культурном рейтинге
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Челябинская область догоняет Питер в культурном рейтинге 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Достижения Челябинской области в сфере культуры, позволили нашему региону впервые войти в десятку лучших, самых культурных регионов страны, рассказали на расширенной коллегии областного Министерства культуры.
Основными проблемами сферы культуры традиционно оставались скромное финансирование и дефицит профессиональных кадров. Буквально за последние три года, в одном вопросе появились положительные сдвиги. По словам министра культуры области Алексея Бетехтина, финансирование за этот период (3 года) увеличилось в четыре раза.
«Общий объём финансирования материально-технической базы учреждений культуры за три года увеличился с 49,9 миллионов рублей в 2015 году до 198,7 миллионов рублей в 2017 году. Нам удалось завершить строительство Карабашской школы искусств, отремонтировать Народный дом в Кыштыме. Мы получили федеральные субсидии на ремонты домов культуры, на поддержку театров, обновление кинозалов», — отметил министр.
Особо отмечается тесная работа с учреждениями культуры федерального масштаба. Подписано три знаковых соглашения: с Большим театром, Президентской библиотекой, совсем недавно в Челябинской публичной библиотеке открылся её региональный центр. А также область стала первой, кто заключил соглашение о сотрудничестве с музеями Кремля.
Осенью прошлого года состоялся первый Уральский театральный форум.
Насущной остаётся проблема кадров, в частности сохранения, развития и укомплектованности.
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