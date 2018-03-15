Концерт-капустник от педагогов ТКС «Орехово» состоится в культурном центре «Братеево»

Концертная программа от руководителей и педагогического коллектива территориальной клубной системы «Орехово» пройдет на сцене районного культурного центра в пятницу, 23 марта. Информация об этом появилась в группе клубной системы «ВКонтакте».

Концерт-капустник приурочат ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Ожидается, что на этот раз на сцене культурного центра окажутся не подопечные творческих секций, а их преподаватели. Начало концерта в 19:00.

— На сцене культурного центра «Братеево» будет представлена насыщенная праздничная программа, приуроченная ко Дню работника культуры. На этот раз выступят те, кто «создаёт» юных звезд и развивает таланты ваших детей, — отмечается на странице ТКС «Орехово».