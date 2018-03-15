Ещё
Концерт-капустник от педагогов ТКС «Орехово» состоится в культурном центре «Братеево»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт-капустник от педагогов ТКС «Орехово» состоится в культурном центре «Братеево» 

Управа района Братеево города Москвы 15 марта 2018
Фото: Братеево
Концертная программа от руководителей и педагогического коллектива территориальной клубной системы «Орехово» пройдет на сцене районного культурного центра в пятницу, 23 марта. Информация об этом появилась в группе клубной системы «ВКонтакте».
Концерт-капустник приурочат ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Ожидается, что на этот раз на сцене культурного центра окажутся не подопечные творческих секций, а их преподаватели. Начало концерта в 19:00.
— На сцене культурного центра «Братеево» будет представлена насыщенная праздничная программа, приуроченная ко Дню работника культуры. На этот раз выступят те, кто «создаёт» юных звезд и развивает таланты ваших детей, — отмечается на странице ТКС «Орехово».
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
В библиотеке №150 прошла лекция, посвященная творчеству Мариуса Петипа В КЦ «Братеево» открыли студию развития интеллекта «Mega-Mind» На фестивале «Мос/Еда!» будет представлена азиатская и мексиканская кухня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение