Директор Большого театра Владимир Урин: Воронежского оперного нет на театральной карте России

По его мнению, над качеством постановок ещё нужно поработать.

Воронежского театра оперы и балета нет на театральной карте России, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин в четверг, 15 марта. И руководству театра, и региональным властям предстоит серьезно поработать над качеством постановок и создать для зрителей комфортные условия, считает он.

Сегодня на оперные спектакли Воронежский театр оперы и балета продает около 70 билетов при вместимости зала 1070 человек, рассказал бывший худрук театра Андрей Огиевский . А до того, как он вступил в должность ситуация была еще более удручающей — на некоторые постановки продавалось по два билета. Несмотря на отсутствие взаимопонимания с региональными властями, удалось сделать многое, отметил Андрей Огиевский. В числе достижений новая постановка «Дон Жуан», национальная премия «Онегин» и пять премий «Итоги сезона», а также увеличение дохода артистов и повышение качества постановок.

— Воронежского театры оперы и балета нет сегодня на театральной карте России, — тем не менее отметил Владимир Урин. — Нужно думать, что надо сделать, чтобы такой театр был.

Воронеж — театральный город, считает Владимир Урин. Отметив, что не может с уверенностью судить о положении дел в театре, он предположил, что незначительный интерес горожан к его постановкам обусловлен их качеством и недостаточным комфортом для зрителей.