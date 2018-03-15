Директор Большого театра Владимир Урин: Воронежского оперного нет на театральной карте России 

По его мнению, над качеством постановок ещё нужно поработать.
Воронежского театра оперы и балета нет на театральной карте России, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин в четверг, 15 марта. И руководству театра, и региональным властям предстоит серьезно поработать над качеством постановок и создать для зрителей комфортные условия, считает он.
Сегодня на оперные спектакли Воронежский театр оперы и балета продает около 70 билетов при вместимости зала 1070 человек, рассказал бывший худрук театра Андрей Огиевский. А до того, как он вступил в должность ситуация была еще более удручающей — на некоторые постановки продавалось по два билета. Несмотря на отсутствие взаимопонимания с региональными властями, удалось сделать многое, отметил Андрей Огиевский. В числе достижений новая постановка «Дон Жуан», национальная премия «Онегин» и пять премий «Итоги сезона», а также увеличение дохода артистов и повышение качества постановок.
— Воронежского театры оперы и балета нет сегодня на театральной карте России, — тем не менее отметил Владимир Урин. — Нужно думать, что надо сделать, чтобы такой театр был.
Воронеж — театральный город, считает Владимир Урин. Отметив, что не может с уверенностью судить о положении дел в театре, он предположил, что незначительный интерес горожан к его постановкам обусловлен их качеством и недостаточным комфортом для зрителей.
— Здание требует вложений и серьезной реконструкции, чтобы оно соответствовало требованиям зрителя XXI века. Кроме того, это вопрос творческих проблем, которые накопились в театре и которые необходимо решить. Зрители приобретают билеты, когда интересно, и не приобретают, когда неинтересно, — подытожил Владимир Урин. — Региональные власти должны решать проблему и понимать, что опера и балет — дорогое искусство. В постановки и человеческие ресурсы, чтобы получить результат, нужно вкладывать деньги. Певцы, если у них есть голос и талант, не будут сидеть в Воронеже. А к реконструкции театра нужно привлекать федеральные средства. Интервью с Владимиром Уриным смотрите сегодня в 20:30 на канале «Россия 24», а после выхода в эфир на нашем сайте. Елена Гончарова