«Пиковая Дама» продолжает показы в Москве

Игра продолжается: «Пиковая Дама» продлила сезон показов

Создатели первой в мире оперы-променад «Пиковая Дама», творческое объединение ALTRULION и режиссер Александр Легчаков , приняли решение продлить показы спектакля.

“С октября 2017 года к нам в гости в усадьбу Гончаровых-Филипповых пришло более 8 тысяч человек. Это не мало, однако, мы понимаем, что желающих увидеть и услышать нашу оперу значительно больше. В связи с этим мы решили продлить показы Пиковой Дамы. Показов будет меньше, но у всех, кто еще не успел к нам попасть, такая возможность будет. ” — рассказал Александр Легчаков.

Это значит, что у вас еще есть шанс встретиться лицом к лицу с Германном, Лизой и Графиней в особняке деда Натальи Гончаровой на Яузской улице.

Иммерсивный формат спектаклей не новинка для искушенной московской публики, однако «Пиковая Дама» стала настоящим прорывом, соединив в себе театр, оперу, литературу и саму историю страны и общества XIX века.

«Пиковая дама» — это путешествие в мир загадок и мистики: 54 зрителя, по количеству карт в колоде, попадают в настоящую масонскую ложу, где проводится тайный обряд посвящения.

Александр Сергеевич Пушкин, который кстати является гидом зрителей по особняку, сам был открытым масоном и серьезно интересовался мистикой. Может быть, именно во время подобного обряда он разгадал секрет трех карт, описанный в «Пиковой Даме»? Проверьте сами!

В честь продолжения сезона «Пиковая Дама» дарит всем гостям скидку 40% на спектакль 17 марта. При оформлении билетов на сайте надо лишь ввести промо-код ALTRULION.

Интересные факты:

1. С 1 октября 2017 года было показано более 150 спектаклей «Пиковой Дамы».

2. В каждом спектакле задействовано более 70 артистов: хор, оркестр и актеры оперы.

3. Среди главных источников вдохновения создатели оперы-променад называют «Пиковую даму» Всеволода Мейерхольда 1935 года, которую режиссер поставил в Малом оперном театре Санкт-Петербурга (ныне Михайловский театр).

4. В основу событий «Пиковой дамы» легла таинственная история жизни и смерти Натальи Голицыной , одной из влиятельных и богатейших княгинь XIX века.

5. Дед Натальи Гончаровой, Афанасий Николаевич, проиграл все свое состояние в карты. Фамильную усадьбу на Яузской улице семье пришлось продать в счет долга.