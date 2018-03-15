С Олегом Табаковым пришли проститься сотни людей

Проводить в последний путь великого актера пришли его родные, друзья, коллеги, поклонники — все, кто любил легендарного человека.

12 марта в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков . Он ушел во сне, на руках у жены, в окружении близких.

Произошло это в Первой градской больнице, куда художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова и «Табакерки» госпитализировали в ноябре прошлого года с диагнозом «сепсис», на фоне которого обострились и другие болезни. Все эти месяцы он, как узнала «Антенна» от персонала лечебного учреждения, не переставал верить, что вскоре пойдет на поправку, и периодически его состояние улучшалось. Но в последнее время побеждал недуг, и актер находился на искусственной вентиляции легких.

За несколько дней до ухода, как рассказали в больнице, родные пригласили к нему в палату священника, и Табаков прошел три таинства — исповеди, причастия и соборования (прощения забытых грехов). Умер Олег Павлович во сне, на руках у любимой жены Марины Зудиной , которая с начала года неотрывно находилась рядом с ним.17 марта они отметили бы 23-летие брака. Рядом с ним в час кончины находились и их общие дети — 22-летний сын Павел и 10-летняя дочь Мария. Также за несколько часов до ухода со своим мэтром пришел попрощаться Евгений Миронов , который служил в обоих его театрах с 1980-х годов.

— Для меня он отец, — поделился с «Антенной» актер. — Привел меня в профессию, научил всему как артист и как человек и однажды спас меня. Как-то я серьезно заболел, открылась язва желудка, и тогда Олег Павлович совершил поступок, который я бережно храню в сердце спустя многие годы: чтобы я совсем не пропал, он устроил к себе в театр и в общежитие моих родителей, а мне в разгар болезни доверил роль в спектакле. Я тогда и на ногах не стоял, а он в меня верил. Говорил, сила искусства и долг служения зрителю способны творить чудеса. Если нет веры в себя, в то, что в любом состоянии можешь выйти на сцену, то не стоит и приходить в эту профессию. Это меня тогда поставило на ноги. Это и его всегда держало, давало силы жить, руководить и творить до самого конца. У него было поразительное видение жизни, как надо и как не надо поступать. Это от Бога, в своих поступках и словах он никогда не ошибался. А еще мы с ним земляки. Оба из Саратова. В этом городе — его сердце и душа. Про него он всегда говорил с особой теплотой, нежностью, приезжал при любой возможности. Как бы ни был занят в Москве, никогда не забывал про свои корни.

И в МХТ, и в «Табакерке» в день кончины их художественного руководителя отменили все спектакли. Поклонники артиста весь день несли к зданиям алые гвоздики и свечи, а коллеги Олега Павловича тяжело переживают его уход.

— Все, кто знал о его самочувствии, до последнего надеялись, что он выкарабкается, — рассказал «Антенне» Олег Басилашвили , с которым он вместе учился в Школе-студии МХАТ. — Жизнелюбие у него зашкаливало. Актер он блистательный. Некоторые его роли просто врезались в мою память навсегда — настолько они удались, яркие, звучные, смешные. Руководитель он от Бога. Для актеров работать с ним было благословением, он прививал совсем еще молодым людям свой совершенный вкус и делал из них настоящие таланты. Для меня лично это очень болезненная утрата, настоящее горе.

— Он мой друг и он великий артист, его уход — невосполнимая потеря, — сокрушается в разговоре с «Антенной» Валентин Гафт . — Я брал с него пример во всем. То, как он творил, — это достояние искусства, но то, как он жил, — это надо изучать в университете, это больше любого фильма и спектакля. А в театре с ним ушла эпоха…

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