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Владимир Путин простился с Олегом Табаковым
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Владимир Путин простился с Олегом Табаковым 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: Москва24
Президент РФ Владимир Путин пришел проститься с актером Олегом Табаковым. Глава государства посетил траурную церемонию в МХТ им. Чехова, художественным руководителем этого театра он был с 2000 года. Владимир Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным народного артиста СССР и выразил им соболезнование, передает «Интерфакс».
С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти, несмотря на снегопад, приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.
Скончавшимся 12 марта на 83-году жизни Олег Табаков был худруком-директором МХТ имени Чехова, худруком основанного им театра «Табакерка». В театре, в кино, на радио и телевидении О. Табаков сыграл около 200 ролей. Среди них — «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ширли-Мырли» и другие. Другой известной «ролью» Табакова стал кот Матроскин в серии мультфильмов о Простоквашино.
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