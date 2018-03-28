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Театральный фестиваль «Контрамарка-2018» пройдет в Нижнем Новгороде в апреле
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Театральный фестиваль «Контрамарка-2018» пройдет в Нижнем Новгороде в апреле 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Традиционный фестиваль, учрежденный в 2016 году, проводится Нижегородским театральным училищем имени Е. А. Евстигнеева в целях популяризации сценического искусства среди молодежи. Работы творческих коллективов будут представлены в двух номинациях: «Большая форма» — сюжетно законченный спектакль продолжительностью до 80 минут и «Малая форма» — моноспектакли, этюды, выступления чтецов. По результатам конкурса победители в каждой из них получат Гран-при. Также учреждены призы за лучшую режиссерскую и педагогическую работу. Победители в номинациях «Золотая Контрамарка» за главную роль и «Серебряная контрамарка» за роль второго плана пользуются преимущественным правом при поступлении в Нижегородское театральное училище. Помимо конкурсных показов участников фестиваля ждут творческие мастер-классы, занятия по сценической речи и движению, круглые столы. «Мы рассчитываем на то, что участие в конкурсе такого формата, станет для многих ребят пропуском — контрамаркой в волшебный мир театра», — отмечают организаторы.
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