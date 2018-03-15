Конфликт Татьяны Догилевой и Олега Меньшикова: актриса не смогла простить крестного дочери

Иннокентий Смоктуновский, Татьяне Догилевой 61 год, Олегу Меншикову 57 лет, их дружба началась почти сорок лет назад. Коллеги и друзья рассорились так, что Татьяна Анатольевна «уволила» Олега Евгеньевича из крестных дочери. Как все начиналось Татьяна Догилева и Олег Меньшиков познакомились в начале 80-х на съемках фильма «Покровские ворота». В фильме герой Меньшикова Костик увлекается пловчихой Светой в исполнении Догилевой. В жизни актеры быстро нашли общий язык. А когда в 1985-м году Догилева и Меньшиков устроились в труппу театра им. Ермоловой, то быстро стали «не разлей вода» — это была настоящая дружба двух коллег и единомышленников. Бывали и на гастролях: однажды даже ездили по Америке — Леонид Филатов Зиновий Гердт , Олег Меншиков и Татьяна Догилева. «Концертной бригадой» гастролировали по штатам. Общались не только на работе, часто проводили вместе свободное время.

Секретов друг от друга не было, советовались по самым разным вопросам, знали друг о друге все. «Мы были прямо не разлей вода, дружбанами», — признает сама Догилева. Поэтому когда у Татьяны Догилевой и ее мужа Михаила Мишина в 1994 году родилась дочь Катя, то в крестные отцы артистка позвала Олега Меньшикова.

Татьяна Догилева и Олег Меньшиков в фильме «Восток-Запад». Как разгорелся конфликт Олег Меньшиков вскоре сам ушел из театра им. Ермоловой, а вот Татьяна Догилева осталась. При этом у артистки было много съемок в кино. Когда начались сложные времена (театр временно закрыли из-за аварийного состояния), то оставили в репертуаре только те спектакли, которые собирали зрителей — люди покупали билеты на постановки с Догилевой. Спектакль с ее участием и стали возить по гастролям. Татьяна ездила и выступала в жутких условиях в провинциальных ДК. Кроме того, к тому времени в труппе был разлад, скандалы и интриги.

Когда театр открыли после ремонта, Догилева уже стала мамой. В 37 лет лет она родила единственного ребенка, девочка часто болела. Татьяна отказалась играть в самом популярном на тот момент спектакле «Наш Декамерон» и из-за своего возраста, и из-за проблем с ребенком. Артистка собралась уходить из театра, но вдруг узнала — собирали худсовет, чтобы решить как ее уволить, кому расписать ее зарплату. «Выгнать просто так меня не могли, у меня ведь маленький ребенок. Сама хотела уйти, но когда вспомнила эти гастроли за маленькую зарплату, то решила — теперь я отсюда не уйду. В этом, может быть, присутствовала некая доля вздорности, но я была молода и отстаивала свои права…» — так Догилева объяснила свое желание остаться тогда в театре.

Татьяна Догилева с дочерью Катей. Фото: архив.

Ей перестали давать роли, а когда она собралась сама ставить спектакль на деньги спонсоров — отказали в площадке. «Мне не дали там поставить спектакль, так меня не любили. Директор вызывал, говорил уходить в академический отпуск…»

Догилева отвечала, что сама не уйдет — мол, увольняйте по статье, но предупреждала: пойдет в суд и будет оспаривать незаконное увольнение. «Ролей мне тогда уже не давали и платили пять тысяч рублей в месяц», — объясняла свое положение Догилева. Татьяна не уходила из-за принципа, так как считала, что ее не справедливо выживают из театра. Напомним, что в спектаклях она не была задействована.

Когда Догилева вышла на пенсию (теперь получает 14 тысяч в месяц) — она собралась увольняться из театра. Но говорит, что отметив в феврале 55-летие, закрутилась и забыла написать заявление и забрать трудовую книжку. А тут в апреле 2012 года на должность художественного руководителя театра им. Ермоловой назначают Олега Меньшикова.

«Мы уже не были близкими корешами», — так охарактеризовала Догилева свои отношения с новым худруком на тот момент. Но, когда старинный друг становится твоим начальником, то ты в любом случае можешь надеяться на перемены к лучшему. Догилева передумала увольняться. Позже говорила, что мол новых ролей не ждала, просто переживала, что все воспримут увольнение, как демарш против нового худрука. Хотя какой демарш, если артистка много лет не занята в спектаклях и давно собиралась уйти?

Татьяна Догилева с бывшим мужем Михаилом Мишиным. После развода пара сохранила дружеские отношения. Фото: кадр программы «Моя правда». Как завершилась дружба Догилева позвонила Меньшикову, он был удивлен, что она еще в труппе театра, они договорились о встрече. Но разговор так и не состоялся, так как худрук перестал отвечать на звонки артистки Догилевой. Татьяна жаловалась журналистом: случайно узнала — мол, Меньшиков говорил, «что Догилева про него всякие гадости рассказывает…»

Артистка утверждала, что ничего подобного не было: «Олег ведь действительно был моим очень хорошим другом — такие отношения случаются, может быть, раз в жизни…»

Летом Догилеву вызвали в театр подписать заявление об увольнении — она пришла и подписала. Боьше всего ее расстроил ответ Меньшикова об ее увольнении на пресс-конференции: «неприлично 20 лет не выходить на сцену и получать зарплату…» Актриса оправдывалась: ей не давали ролей, а ее прежних заслуг было достаточно, чтобы оставаться в труппе театра.

Татьяна Догилева с дочерью. Фото: Лариса Кудрявцева.

После этого последовали громкие заявления Догилевой о том, что она «увольняет Меньшикова из крестных своей дочери Кати». По версии актрисы она еще раньше перестала общаться с другом молодости, так как он: «Окружил себя подпевалами, которые с восхищением смотрят на него… И началось все это еще в середине 90-х. Тогда-то наши пути и разошлись. Я не могла спокойно смотреть на то, как вокруг него формируется эта группа восторженных прихлебателей…»

Татьяна Догилева так и не общается с Олегом Меньшикловым. Подтвержает: да, были очень близкие друзья в молодости. Поэтому когда случилась история с увольнением из театра — была серьезная обида. «Сейчас у меня к нему нет никаких чувств», — говорит народная артистка Татьяна Догилева.