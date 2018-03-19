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80-летие Нуреева в Уфе отметили гала-концертом
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80-летие Нуреева в Уфе отметили гала-концертом 

ufa1.ru 19 марта 2018
Фото: ufa1.ru
В Башкирском театре оперы и балета решили проводить Нуреевский фестиваль один раз в два года. Последний балетный форум имени знаменитого уроженца Уфы состоялся в 2017-м. Однако 80-летие со дня рождения Руди в театре задумали отметить пусть и не полноценным фестивалем, но солидным гала-концертом артистов балета. Приглашённой звездой юбилейного вечера выступил хореограф Дмитрий Антипов, прибывший в столицу Башкирии из Лондона. Вечер начался с фрагмента из балета «Журавлиная песнь» в исполнении солисток Башкирской оперы.
Зрителей очень воодушевило выступление полусотни учащихся Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.
Гала-концерт ярко продемонстрировал, какое будущее у башкирской балетной школы.
Хореограф Дмитрий Антипов из Лондона поразил публику необыкновенной пластикой, исполнив композицию собственного сочинения «Я умру, не умирая».
Серенаду из балета «Арлекинада» исполнили будущие артисты балета.
Ведущие солисты Башкирской оперы Карина Салимова и Сергей Бикбулатов исполнили «Вальс № 7» в хореографии Михаила Фокина.
Еще одним ярким современным танцем гала-концерта стал номер «Цвета любви» в исполнении солистов Башкирского оперного театра.
В этот вечер выступили выпускники Башкирского хореографического колледжа и экс-солисты уфимского театра: Ирина Сапожникова сейчас танцует во Владивостоке, а Ильнур Гайфуллин — в Казани. Пара исполнила «Черное па-де-де» из балета «Лебединое озеро».
Уфимские артисты Лилия Зайнигабдинова и Руслан Абулханой исполнили «Вакханалию» в хореографии Александра Горского.
Завершился вечер «Куадрильей» в исполнении учащихся хореографического колледжа имени Нуреева.
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