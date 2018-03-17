«Прыжок на Запад», покоривший мир: как Нуреев изменил историю мужского танца

80 лет назад, 17 марта 1938 года, родился Рудольф Нуреев , ставший иконой и навсегда изменивший роль и значение танцовщика балета. Советский «невозвращенец», за считанные месяцы после «прыжка на Запад» покоривший весь мир, он изменил историю мужского танца. О великом артисте и балетмейстере — в материале портала Москва 24.

Будущая легенда мирового балета родилась в поезде, следовавшем на Дальний Восток — по крайней мере, именно так любил рассказывать о своем рождении сам Нуреев, не пренебрегавший возможностями мифотворчества. Он был последним, четвертым ребенком в семье политрука Красной армии Хамита и его жены Фариды Нуреевых. Детство мальчик провел в Уфе, куда семья была вынуждена перебраться во время войны. Полуголодное военное детство Рудольф потом с ужасом вспоминал всю жизнь — и всю жизнь, несмотря на миллионные гонорары, экономил. Нежелание тратиться на горничных, боязнь оставить свет в одном из своих шикарных особняков не выключенным — такое наследство оставили детские лишения будущему самому высокооплачиваемому танцовщику мира.

Татарское происхождение Нуреева имело для него большое значение. Сам он в интервью не раз признавался, что татарская кровь сильно отличала его от русских. Свою природу он характеризовал как странную смесь из «нежности и грубости» — такое определение подтверждали и окружающие. Характер Рудольфа Нуреева был скроен из противоположностей — зачастую взрывной, агрессивный и неконтролируемый, временами он казался нежным и ранимым.

Решение заняться танцами мальчик принял самостоятельно — уже с раннего детства он обладал тем волевым характером, который впоследствии помог ему завоевать весь мир. В возрасте семи лет Рудольф впервые увидел балет: это стало для мальчика откровением, именно в тот вечер он понял, что хочет стать танцовщиком и будет им. Тогда же он самостоятельно записался в танцевальный кружок. Задавшись целью попасть в училище при Кировском (бывшим и будущим Мариинском) театре, он шел к ней наперекор всему — наперекор бедности, трудностям, воле отца. В возрасте семнадцати лет он поехал в Ленинград и осуществил мечту, поступив в училище. Усердно работая, за пару лет он стал одним из лучших и в 1958 году победил в своем первом Международном конкурсе артистов балета в Москве. В том же году молодого человека приняли на работу в Кировский театр. И сразу же — солистом.

Крутой поворот жизнь Нуреева совершила 16 июня 1961 года, когда, после гастролей театра в Париже, уже готовясь улетать в Москву, куда танцовщика отозвали «за нарушение режима нахождения за границей», он попросил политического убежища во Франции. Закрыв для себя Советский Союз, Нуреев открыл весь остальной мир: в то время как на родине он был заочно осужден на семь лет за предательство, европейские, а позже и все остальные мировые танцевальные компании с распростертыми объятиями приняли молодого бунтаря. Уже в следующем году Нуреев начал сотрудничать с лондонским Королевским балетом. Его дебют в Ковент-Гарден состоялся 21 февраля 1962 года в балете «Жизель» с Марго Фонтейн . Легендарной британской балерине было на тот момент 42 года. Уже готовившаяся заканчивать свою танцевальную карьеру, в паре с Нуреевым она обрела новое рождение. В 1963 году пара станцевала созданный специально для них Фредериком Эштоном балет «Маргарита и Арман». Они танцевали вместе вплоть до 1979 года, став одной из самых известных балетных пар ХХ века.

В 1964 году состоялся дебют Нуреева в качестве хореографа с классическим балетом Мариуса Петипа «Раймонда». Нуреев вообще обожал Петипа и стремился любой ценой познакомить Запад с его работами, там во многом неизвестными.

С этого момента премьеры следовали одна за другой: Нуреев танцевал по всему миру, работая с лучшими хореографами своего времени. Классика и современный танец, новые эксперименты — его интересовало все. Нуреев был одержим своей работой: в семидесятые годы он танцевал по 250 спектаклей в год — немыслимая нагрузка для любого танцовщика. Но для него такая нагрузка была необходимостью: Рудольф не мыслил своей жизни без танца. В 1974 году он создал труппу «Нуреев и друзья», с которой гастролировал по всему миру вплоть до 1991-го. В 1976 году Нуреев дебютировал в большом кино, снявшись в главной роли в байопике про своего тезку — легендарного Рудольфа Валентино

С 1983 по 1989 годы Нуреев возглавлял балетную труппу Парижской оперы. Несмотря на сложные отношения с труппой, порой выливавшиеся в скандалы и забастовки, благодаря своему заражающему трудоголизму Нурееву удалось вывести мастерство главной французской балетной труппы на принципиально новый уровень.

В своей жизни Нуреев хотел попробовать все. Он не только танцевал, ставил балеты и снимался в кино — в 1989 году он участвовал в мюзикле «Король и я», где знаменитому танцору довелось выступить в непривычной для себя роли певца, а на исходе жизни, в 1991 году, впервые выступил в качестве дирижера. Впоследствии он не раз дирижировал своими же балетами. Увлеченный музыкой, искусством и самой жизнью, он всегда со страстью ударялся в работу и учебу, постоянно пытаясь овладеть новыми знаниями.

Покинувший Советский Союз с международным скандалом, Нуреев смог вернуться на родину лишь в 1987 году, чтобы повидаться с уже умиравшей матерью. Впоследствии он приезжал в Россию еще несколько раз — в 1989-м он снова выступил на сцене Кировского театра, а в 1992-м дирижировал своими «Ромео и Джульеттой» в Казани, Санкт-Петербурге и Ялте.

Последнее появление Нуреева на сцене состоялось 8 октября 1992 года на премьере «Баядерки» в Парижской опере. В тот вечер перед публикой предстал резко состарившийся, уже не стоящий на ногах, смертельно больной Нуреев, из последних сил доведший до премьеры свою последнюю постановку. Превозмогая боль и усталость, он танцевал до тех пор, пока хватало сил. Неспособность продолжать танцевать и страшная, малоизученная болезнь, которой являлся СПИД в то время, не смогли заставить его уйти со сцены: сменив пуанты на дирижерскую палочку, своей работой он каждый день доказывал — Нуреев жив, пока он может быть на сцене. Но болезнь оказалась сильнее.

Полностью обессиленный, великий танцовщик ХХ века скончался 6 января 1993 года в возрасте 54 лет. Его провожал не только весь Париж, но и весь мир — траурная церемония, устроенная в Гранд-опера, собрала друзей и коллег Нуреева со всех концов света. И сегодня роскошная могила Рудольфа Нуреева на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, декорированная разноцветной мозаикой в виде ковра, является местом паломничества поклонников творчества великого танцовщика всех национальностей.

Вклад Нуреева в искусство балета:

— Изменил академический танец, переставив акценты с женского танца на мужской. При Нурееве-хореографе именно мужская часть труппы была выведена на передний план, а технический уровень мужской хореографии фактически взлетел вверх. Если раньше балерина была центральной фигурой балета, то именно вклад Нуреева привел к трансформации классического па-де-де в партнерство двух равных фигур. Кроме того, его влияние привело к изменениям в гриме и поведении танцовщиков — они стали ярче краситься, по-другому выходить на поклоны.

— Уделял огромное внимание кордебалету. Как-то Нуреев сказал в одном из интервью: «На сцене главное — это кордебалет. Без него нет и не может быть звезды». При руководстве Нуреевым Парижской оперой мастерство кордебалета выросло неимоверно. Он предъявлял к артистам самые высокие требования, ставил им технически сложную хореографию, что помогло повысить уровень и слаженность ансамбля. Считал, что уровень танца солистов напрямую зависит от уровня кордебалета, так как артисты буквально «подзаряжаются» друг от друга.

— Убежденный в том, что цель танцовщика — рассказать историю своего персонажа, пропустив ее через себя, а не технически верно воспроизвести все необходимые движения, точно подражая танцовщикам предыдущих поколений, Нуреев произвел настоящую революцию в восприятии танцовщиками своих ролей. Он считал, что может и должен обсуждать с хореографом свое видение роли, в то время как общепринятый диктат традиции и хореографа не подвергался сомнениям. Сегодня классика остается интересной и актуальной именно благодаря возможности личного прочтения. Этот «свежий воздух» впустил в балетный мир именно Нуреев.

— Нурееву не удалось создать собственной хореографической школы, но, активно выступая по всему миру и успев взять уроки у лучших мастеров разных школ, он синтезировал в своих постановках самые разные хореографические школы — русскую, американскую, английскую, французскую, заимствовав движения отовсюду и создавая из них собственный танец.

— Нуреев был главный танцовщик-звезда своего времени, не принадлежавший никакой отдельной труппе и создававший тем самым яркий прецедент. До сих пор эта практика является необычной — почти каждый выдающийся танцовщик или балерина обычно представляют свой театр, в котором работают, как правило, всю жизнь, а затем там же остаются преподавать. Мятежный и независимый, Нуреев принадлежал лишь самому себе, а также танцу как таковому — вне трупп, школ и границ.

Лиза Минаева