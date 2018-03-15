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Путин пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым
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Путин пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым 

Авторадио 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся в понедельник на 83-году жизни. Церемония прощания проходит на исторической сцене МХТ имени Чехова в Москве. Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование. С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14.00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.
Авторадио: последние новости
Ушел из жизни Олег Табаков Прощание с Табаковым состоится в МХТ им. Чехова 15 марта Путин пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым
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