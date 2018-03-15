В Культурном центре «Митино» состоится премьера спектакля «Наш двор» 

В Культурном центре «Митино» в понедельник, 19 марта, состоится бесплатный премьерный показ спектакля «Наш двор». Постановка подготовлена актерами театра-студии «Дверь» под руководством Екатерины Мироновой. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Спектакль поставлен по книге Ирины Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса». Зрителей ожидают забавные истории из жизни учеников начальной школы, — рассказала Светлана Мухрина.
Премьерный показ пройдет по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало спектакля в 19.00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.