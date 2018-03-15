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Столичные театры сразятся в театральном баттле
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Столичные театры сразятся в театральном баттле 

Мои Черемушки 15 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
В этом году ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в столице уже в шестой раз. Мероприятие состоится 24 марта. Главной темой акции станет — «Театральные семьи. Театральные легенды», передает портал Мэра и Правительства Москвы.
Во время ее проведения в Манеже на Московском культурном форуме участники восьми столичных театров сразятся в импровизированном баттле. Организаторы мероприятия уточняют, что в этот день свои двери распахнут 60 столичных театров. Чтобы попасть на интересующее мероприятие, необходима предварительная регистрация на сайте театра.
Например, москвичи и гости столицы смогут посетить концерт «Любитель оперы» в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», экскурсию по закулисью новой сцены Мастерской Петра Фоменко, а также спектакль «Этот ребенок» студентов ГИТИСа (мастерская Иосифа Райхельгауза) в театре «Школа современной пьесы».
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