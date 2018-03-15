Столичные театры сразятся в театральном баттле

В этом году ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в столице уже в шестой раз. Мероприятие состоится 24 марта. Главной темой акции станет — «Театральные семьи. Театральные легенды», передает портал Мэра и Правительства Москвы

Во время ее проведения в Манеже на Московском культурном форуме участники восьми столичных театров сразятся в импровизированном баттле. Организаторы мероприятия уточняют, что в этот день свои двери распахнут 60 столичных театров. Чтобы попасть на интересующее мероприятие, необходима предварительная регистрация на сайте театра.