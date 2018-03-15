В Строгине отметят день рождения театральной студии «Моя Вообразилия» 

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих на день рождения детской театральной студии «Моя Вообразилия». Праздничное мероприятие состоится в субботу, 17 марта. Об этом сообщила PR-специалист клуба Александра Месячук.
— В честь этого события наши юные актеры подготовили специальный спектакль, который станет сюрпризом для гостей. Приходите отпраздновать день рождения студии! — сказала Александра Месячук.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 18.00. Вход свободный.