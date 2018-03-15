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В Строгине отметят день рождения театральной студии «Моя Вообразилия»
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В Строгине отметят день рождения театральной студии «Моя Вообразилия» 

Префектура СЗАО города Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих на день рождения детской театральной студии «Моя Вообразилия». Праздничное мероприятие состоится в субботу, 17 марта. Об этом сообщила PR-специалист клуба Александра Месячук.
— В честь этого события наши юные актеры подготовили специальный спектакль, который станет сюрпризом для гостей. Приходите отпраздновать день рождения студии! — сказала Александра Месячук.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 18.00. Вход свободный.
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