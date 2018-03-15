Проститься с Табаковым в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости . Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжается в Московском художественном театре имени Чехова в Москве и поток людей, актеров, режиссеров и политиков, желающих отдать ему дань памяти, не иссякает, передает корреспондент РИА Новости.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище. С самого утра к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым начали приходить сотни людей с цветами в руках.

Пока люди возлагают цветы к открытому гробу Табакова, всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков играет на скрипке.

На сцену театра поднялось множество артистов и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.