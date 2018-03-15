В Самаре состоялся гала-концерт первого областного фестиваля «Душа баяна»

Два месяца, почти 3 тысячи участников и 12 лауреатов. В самарском театре оперы и балета подвели итоги первого областного фестиваля «Душа баяна». Какой рекорд поставили на финальном концерте, почему самая юная участница едва унесла подарок со сцены и кто получил главную награду — баян итальянского производства? Расскажет Мария Акимова.

Театр начинается с вешалки, а фестиваль «Душа баяна» — с первого вздоха этого по-настоящему народного инструмента. В фойе гостей встречают песнями и плясками. Баян ревет, плачет, заливается звонким смехом. А на втором этаже развернулась выставка раритетных инструментов. Открывает финальный концерт сводный оркестр баянистов. На сцене — 156 музыкантов. Для региона это рекорд.

В этом году фестиваль проходит впервые по инициативе главы региона Дмитрия Азарова . Творческий марафон посвящен 120-летию со дня рождения баяна на Самарской земле: здесь мастер Павел Чулков усовершенствовал гармошку и придумал инструмент, влюбивший в себя музыкантов по всему миру.

”Вот такой фестиваль, фестиваль, в котором может принять участие каждый житель Самарской области, проявить свои таланты, он очень важен. Потому что невозможно хранить традиции, нашу культуру без привлечения к нашей музыке, к нашей литературе всё новых и новых поколений граждан РФ, которые живут в Самарской области. Я хочу также от себя вас поблагодарить за то, что вы делаете по сохранению традиций нашей страны. Россия — страна, устремленная в будущее, но опирающаяся на многовековые традиции”, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Многие юные артисты благодаря фестивалю впервые вышли на сцену. Самой маленькой участнице едва исполнилось пять лет. Здесь не только состоялся ее дебют, но и первое ответственное интервью.

А вот самому старшему участнику 93 года. Всего же члены жюри отсмотрели 450 концертных номеров. Отбор в Самаре и вовсе длился 7 часов. Конкурс в областном центре пришлось разделить на три этапа.

”Было очень много шикарных номеров, талантливых людей, но вот отдать кому-то предпочтение… Но в этом году у нас получается, что конкурс на призовое место был 200 человек на место. У нас было 2700 участников — 1:11. Выбирали сердцем, выбирали душой”, — рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко

”Работа проведена колоссальная. Честно сказать, мы сидели, когда решали финальный результат, до пяти утра”, — поделился член жюри Алексей Хромов

Всего лауреатов — 12. Их определили в 4 номинациях: солист, инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль и творческий номер. Главный приз, баян итальянского производства, уезжает в Отрадный. Галина Бердникова успевает управлять сразу несколькими коллективами: «Русский сувенир» и «Родничок». Преподает 25 лет, а с любимым инструментом и вовсе не расстается с детства. Своих воспитанников называет звездочками. И есть за что — успехов немало. Ее ученик — Рафаэль Сапуков — чемпион мира по баяну.

”Это упорный труд, это воспитание трудолюбия в детях прежде всего приводит к таким результатам. И свое энергией я немножечко их заряжаю. Баянная школа в Самаре очень сильная, поэтому очень приятно получить именно сегодня главный приз на этой сцене”, — отметила Галина.

О таких талантливых педагогах и музыкантах на протяжении всего фестиваля в своих эфирах рассказывала телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ».

Сегодня профессия баяниста под стать штучному товару. Организаторы фестиваля уверены: о таких самородках должна знать вся Самарская область, и в поисках новых талантов они объездили ее вдоль и поперек. За несколько месяцев эстафету приняли 37 муниципалитетов. Состоялось 39 концертов.

Стартовал масштабный творческий марафон в Сергиевском районе. Там же родился его девиз: «Душа баяна — душа России!».

С этим же девизом он продолжит свой путь. Организаторы обещают: фестиваль станет для региона доброй традицией.