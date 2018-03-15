Юрий Бутусов может вернуться в Москву 

Один из величайших театральных режиссеров современности, знакомый москвичам по сатириконовским постановкам «Макбетт», «Ричард III» и «Король Лир», а также спектаклю «Барабаны в ночи» в Театре Пушкина, возвращаться в «Ленсовета» не собирается.
Несмотря на петицию, подписанную 3 тысячами поклонников, и флэшмоб #ВернемБутусова, который продолжается в социальных сетях уже полторы недели. «Шестого марта 2018 года председатель комитета по культуре Константин Сухенко отказался выполнять те мои требования, без удовлетворения которых мое руководство театром превращается в фикцию», — заявил лауреат премии «Золотая маска» Юрий Бутусов, покидая должность художественного руководителя петербургского театра имени Ленсовета. «Одним росчерком начальственного пера из театра был уволен Юрий Бутусов, и, таким образом, перечеркнуты и наши судьбы. Бутусов не нуждается в нашей защите. Он защищен своим талантом и востребованностью. Мы защищаем себя. И призываем аннулировать приказ об увольнении и сесть за стол переговоров. Мы призываем выслушать позицию Юрия Бутусова и вникнуть в причины, вынудившие его покинуть пост Художественного руководителя», — написали в публичном обращении артисты театра имени Ленсовета. — Я сделал предложение, чтобы в театре было одно первое лицо — художественный руководитель с правом назначения директора. Для этого было необходимо переписать устав. На это предложение я получил отказ. Поэтому история закончилась, — прокомментировал свое решение Бутусов в интервью одному из российских телеканалов. Учитывая успех спектакля «Барабаны в ночи», представленного на столичной сцене и завоевавшего восемь номинаций главной театральной премии страны, а также длительное сотрудничество с Константином Райкиным, возвращение Бутусова на столичную режиссерскую сцену — вполне вероятный вариант. Тем более, что сам режиссер называет «Сатирикон» «вторым домом». Константин Райкин от комментариев пока воздержался.