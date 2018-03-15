Юрий Бутусов может вернуться в Москву

Один из величайших театральных режиссеров современности, знакомый москвичам по сатириконовским постановкам «Макбетт», «Ричард III» и «Король Лир», а также спектаклю «Барабаны в ночи» в Театре Пушкина, возвращаться в «Ленсовета» не собирается.