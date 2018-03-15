Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 16 по 18 марта 

16 марта / пятница
Юбилейный концерт
В Государственной филармонии Алтая состоится юбилейный концерт, приуроченный к 80-летию заслуженного работника культуры РФ В. С. Грачёвой.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 100 руб.
17 марта / суббота
Танцевальный фестиваль «Fashion and Dance»
В ТРЦ «Пионер», в преддверии весенних каникул, пройдёт танцевальный фестиваль для детей и подростков «Fashion and Dance».
В программе вечера: показы модных коллекций, выступление творческих коллективов города, конкурсы и мастер-классы.
Начало в 16.00.
Место проведения: пр. Ленина, 102в, 4 этаж.
Вход свободный.
Концерт оркестра «Сибирь»
В Концертном зале «Сибирь» с программой «Играя роли… » выступит Великорусский оркестр «Сибирь».
Театральная музыка будет представлена оркестровыми и вокальными номерами из опер, балетов, мюзиклов и оперетт.
Начало в 17.00.
Место проведения: пр. Ленина, 7.
Стоимость билета 150-300 руб.
Спектакль «Дождь в Нойкёльне»
В «Доме актёра на Алтае» состоится читка — эскиз пьесы П. Бродовски «Дождь в Нойкёльне».
Справки по тел. 8-983-171-80-98.
Начало в 18.00.
Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.
Стоимость билета 150-250 руб.
18 марта / воскресение
Развлекательные мероприятия в день выборов президента РФ 18 марта барнаульцы смогут не только проголосовать за нового президента РФ, но и принять участие в огромном количестве мероприятий, большая часть которых пройдёт в школах и учебных заведениях, где размещены участки для голосования.
Практически на всех участках будут организованы выставки, танцевальные и песенные концерты, бесплатные медицинские консультации, семинары, лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные программы и социальные ярмарки.
Время проведения: с 08.00 до 20.00.
Бесплатное катание на коньках
Молодые избиратели, впервые принимающие участие в выборах президента РФ, смогут бесплатно покататься на коньках во «Дворце зрелищ и спорта».
Время катания: 45 мин.
Начало проведения акции: в 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.
Для участия в акции, на избирательном участке впервые голосующим гражданам необходимо взять специальный стикер.
Подробности по тел. (3852) 36-78-20.
Место проведения: пр. Социалистический, 93.
Для всех остальных, стоимость билета 200-250 руб.
Концерт на площади Сахарова
18 марта в Барнауле на площади Сахарова пройдёт театрализованное представление «Родной голос».
В концерте прозвучат любимые песни разных эпох: народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов.
В концерте примут участие: Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», певица Юлия Волкова (финалистка проекта «Главная сцена»), Арсений Бородин (солист группы «Челси», победитель проекта «Главная сцена»), актриса театра и кино Любовь Толкалина, рэпер Рич, актриса Алиса Гребенщикова, праздничный хор «Свято-Данилова монастыря» (Москва), ансамбль «Казачий Круг» и певец Сергей Старостин.
Начало в 19.00.
Место проведения: пл. Сахарова.
Прогулка-пробежка по лесу
«Клуб истинных Леди» приглашает девушек/женщин/бабушек на прогулку-пробежку по лесу.
После прогулки будет организовано традиционное чаепитие.
Регистрация по тел. 8-913-262-91-28.
Старт в 13.00.
Место встречи: «Ноев Ковчег».
Детский спектакль «Путешествие Эдварда»
Театральная студия «СмайЛики» приглашает ребят (+6) на бесплатный просмотр спектакля «Путешествие Эдварда», поставленного по мотивам сказки Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Место проведения: ул. Червонная, 8г.
Вход свободный.
Новая программа инструментальной капеллы «КамерАнс»
В Государственной филармонии Алтая инструментальная капелла «КамерАнс» предлагает зрителям новую программу «Симфония красок», посвящённую 95-летию народного художника России М. Будкеева.
В концерте будут представлены лучшие картины патриарха алтайской живописи.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 150-200 руб.
Спектакль «Беспокойный день»
В «Доме актёра на Алтае» состоится театрально — музыкальный перфоманс «Беспокойный день», поставленный по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
В спектакле принимают участие молодые актеры Молодёжного театра им. В. С. Золотухина и театра драмы им. В. М. Шукшина.
Начало в 18.00.
Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.
Стоимость билета 150-300 руб.