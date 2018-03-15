Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 16 по 18 марта

16 марта / пятница

Юбилейный концерт

В Государственной филармонии Алтая состоится юбилейный концерт, приуроченный к 80-летию заслуженного работника культуры РФ В. С. Грачёвой.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 100 руб.

17 марта / суббота

Танцевальный фестиваль «Fashion and Dance»

В ТРЦ «Пионер», в преддверии весенних каникул, пройдёт танцевальный фестиваль для детей и подростков «Fashion and Dance».

В программе вечера: показы модных коллекций, выступление творческих коллективов города, конкурсы и мастер-классы.

Начало в 16.00.

Место проведения: пр. Ленина, 102в, 4 этаж.

Вход свободный.

Концерт оркестра «Сибирь»

В Концертном зале «Сибирь» с программой «Играя роли… » выступит Великорусский оркестр «Сибирь».

Театральная музыка будет представлена оркестровыми и вокальными номерами из опер, балетов, мюзиклов и оперетт.

Начало в 17.00.

Место проведения: пр. Ленина, 7.

Стоимость билета 150-300 руб.

Спектакль «Дождь в Нойкёльне»

В «Доме актёра на Алтае» состоится читка — эскиз пьесы П. Бродовски «Дождь в Нойкёльне».

Справки по тел. 8-983-171-80-98.

Начало в 18.00.

Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.

Стоимость билета 150-250 руб.

18 марта / воскресение

Развлекательные мероприятия в день выборов президента РФ 18 марта барнаульцы смогут не только проголосовать за нового президента РФ, но и принять участие в огромном количестве мероприятий, большая часть которых пройдёт в школах и учебных заведениях, где размещены участки для голосования.

Практически на всех участках будут организованы выставки, танцевальные и песенные концерты, бесплатные медицинские консультации, семинары, лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные программы и социальные ярмарки.

Время проведения: с 08.00 до 20.00.

Бесплатное катание на коньках

Молодые избиратели, впервые принимающие участие в выборах президента РФ, смогут бесплатно покататься на коньках во «Дворце зрелищ и спорта».

Время катания: 45 мин.

Начало проведения акции: в 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Для участия в акции, на избирательном участке впервые голосующим гражданам необходимо взять специальный стикер.

Подробности по тел. (3852) 36-78-20.

Место проведения: пр. Социалистический, 93.

Для всех остальных, стоимость билета 200-250 руб.

Концерт на площади Сахарова

18 марта в Барнауле на площади Сахарова пройдёт театрализованное представление «Родной голос».

В концерте прозвучат любимые песни разных эпох: народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов.

Начало в 19.00.

Место проведения: пл. Сахарова.

Прогулка-пробежка по лесу

«Клуб истинных Леди» приглашает девушек/женщин/бабушек на прогулку-пробежку по лесу.

После прогулки будет организовано традиционное чаепитие.

Регистрация по тел. 8-913-262-91-28.

Старт в 13.00.

Место встречи: «Ноев Ковчег».

Детский спектакль «Путешествие Эдварда»

Театральная студия «СмайЛики» приглашает ребят (+6) на бесплатный просмотр спектакля «Путешествие Эдварда», поставленного по мотивам сказки Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда».

Место проведения: ул. Червонная, 8г.

Вход свободный.

Новая программа инструментальной капеллы «КамерАнс»

В Государственной филармонии Алтая инструментальная капелла «КамерАнс» предлагает зрителям новую программу «Симфония красок», посвящённую 95-летию народного художника России М. Будкеева.

В концерте будут представлены лучшие картины патриарха алтайской живописи.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 150-200 руб.

Спектакль «Беспокойный день»

В «Доме актёра на Алтае» состоится театрально — музыкальный перфоманс «Беспокойный день», поставленный по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

В спектакле принимают участие молодые актеры Молодёжного театра им. В. С. Золотухина и театра драмы им. В. М. Шукшина.

Начало в 18.00.

Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.

Стоимость билета 150-300 руб.