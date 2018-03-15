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«Цыплята табака»: ученики Табакова пришли проститься с учителем
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«Цыплята табака»: ученики Табакова пришли проститься с учителем 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ученики Олега Табакова, актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов простились со своим учителем в четверг на сцене МХТ имени Чехова.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. С самого утра к Художественному театру имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
"Тяжело. Нас учеников всегда называли «цыплятами табака». Из возраста цыплят выросли, но цыплятами в душе и остались. Вы для нас были не просто учителем, но отец родной", — сказал Безруков.
По его словам, Табаков всегда относился к своим ученикам с отеческой заботой.
"Конечно, мы осиротели. Такой серьезный удар, с нас большой спрос, потому что, являясь учеником, ты всегда несешь ответственность, на тебя пристальный взгляд, потому что ты ученик Табакова. Нужно быть достойным", — заметил Безруков.
Машков поблагодарил Табакова за то, что он подарил своим ученикам судьбу. «Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться, но этот солнечный реактор будет работать вечно, до встречи», — сказал актер.
Миронов заметил, что, скорее всего, Табаков улыбается в данный момент и думает: «Кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом!»
По его словам, Табаков подарил своим ученикам ощущение, что актерская профессия — это не просто работа, а жизнь. «Он так был счастлив и так любил эту жизнь, что он нас этим заразил, но таким, как он, быть невозможно», — подчеркнул Миронов.
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