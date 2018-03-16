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Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М. Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ
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Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М. Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Карточка с оригинальной маркой в честь 100-летия со дня рождения советского актера театра и кино Михаила Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«16 марта в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения советского актера театра и кино М. Кузнецова», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет М. Кузнецова и кадр из кинофильма «Иван Грозный», в котором актер сыграл роль Федора Басманова (Мосфильм, 1945 г.). Тираж карточки — 10 тыс. экземпляров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность.
«М. Кузнецов (1918-1986 гг.) — советский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Среди его лучших ролей в кино: Алексей Соловьев («Машенька»), Федор Басманов («Иван Грозный»), доктор Колосов («Во имя жизни»), солдат Скобелев («Тарас Шевченко»), Тарас («Судьба Марины»), Чижик («Матрос Чижик»), Антон Лутенко («Серебряный тренер»), полковник Ларцев («Игра без правил»), Лактионов («Квартет Гварнери»), солдат («Марья-искусница»), воевода Прозоровский (телефильм «Россия молодая»), Чистов («Господин гимназист»)», — отметили в пресс-службе.
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