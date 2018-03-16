Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М. Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ

«16 марта в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения советского актера театра и кино М. Кузнецова», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет М. Кузнецова и кадр из кинофильма «Иван Грозный», в котором актер сыграл роль Федора Басманова (Мосфильм, 1945 г.). Тираж карточки — 10 тыс. экземпляров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность.