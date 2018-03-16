Кто родился 16 марта

Сергей Викторович Чижов (54 года), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Основатель и руководитель воронежской Ассоциации по развитию экономики «Мегаполис» (с 2003 года — Ассоциация «Галерея Чижова»), куда вошло более 20 предприятий области. Являлся депутатом муниципального совета Воронежа и Воронежской областной думы. Избирался депутатом Государственной Думы IV, Vи VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Евгений Владимирович Куйвашев (47 лет), губернатор Свердловской области. Был главой поселка Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа, заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве -заместителем главного судебного пристава Москвы. Возглавлял городские администрации Тобольска и Тюмени. Занимал должности заместителя полномочного представителя, полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. В мае 2012 года занял пост губернатора Свердловской области.

В феврале 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. 10 сентября 2017 года победил на выборах главы региона.

Йенс Столтенберг (59 лет), генеральный секретарь НАТО . Занимал посты министра торговли и энергетики, финансов Норвегии. В 2000-2001 и 2005-2013 годах возглавлял правительство страны. В 2014 году Совет НАТО назначил Столтенберга генеральным секретарем НАТО.

Сергей Юрьевич Юрский (83 года), актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актёром Большого драматического театра им. М. Горького (ныне — Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова). В 1978 году был принят в труппу Театра им. Моссовета . Среди театральных работ актёра роли в спектаклях: «Три сестры», «Король Генрих VI», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Орнифль, или Сквозной ветерок», «Полонез, или Вечер абсурда», «Предбанник» и другие.

В качестве режиссёра Сергей Юрский поставил спектакли «Тема с вариациями», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Похороны в Калифорнии» и ряд других постановок.

Сергей Юрский сыграл в более чем в сорока кинофильмах и сериалах. Это — «Человек ниоткуда», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и др. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину «Чернов/Chernov». Автор нескольких книг прозы и стихов.