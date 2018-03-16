Кто родился 16 марта 

Сергей Викторович Чижов (54 года), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Основатель и руководитель воронежской Ассоциации по развитию экономики «Мегаполис» (с 2003 года — Ассоциация «Галерея Чижова»), куда вошло более 20 предприятий области. Являлся депутатом муниципального совета Воронежа и Воронежской областной думы. Избирался депутатом Государственной Думы IV, Vи VI созывов.
А ещё в этот день родились:
Евгений Владимирович Куйвашев (47 лет), губернатор Свердловской области. Был главой поселка Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа, заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве -заместителем главного судебного пристава Москвы. Возглавлял городские администрации Тобольска и Тюмени. Занимал должности заместителя полномочного представителя, полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. В мае 2012 года занял пост губернатора Свердловской области.
Алексей Самбуевич Цыденов (42 года), глава — председатель правительства Республики Бурятия. Работал на предприятиях железнодорожного транспорта, в частности в ООО «Дальнефтетранс» и ОАО «Дальневосточная транспортная группа». Занимал должности заместителя директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ, заместителя директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, являлся заместителем министра транспорта РФ.
В феврале 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. 10 сентября 2017 года победил на выборах главы региона.
Йенс Столтенберг (59 лет), генеральный секретарь НАТО. Занимал посты министра торговли и энергетики, финансов Норвегии. В 2000-2001 и 2005-2013 годах возглавлял правительство страны. В 2014 году Совет НАТО назначил Столтенберга генеральным секретарем НАТО.
Сергей Юрьевич Юрский (83 года), актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актёром Большого драматического театра им. М. Горького (ныне — Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова). В 1978 году был принят в труппу Театра им. Моссовета. Среди театральных работ актёра роли в спектаклях: «Три сестры», «Король Генрих VI», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Орнифль, или Сквозной ветерок», «Полонез, или Вечер абсурда», «Предбанник» и другие.
В качестве режиссёра Сергей Юрский поставил спектакли «Тема с вариациями», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Похороны в Калифорнии» и ряд других постановок.
Сергей Юрский сыграл в более чем в сорока кинофильмах и сериалах. Это — «Человек ниоткуда», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и др. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину «Чернов/Chernov». Автор нескольких книг прозы и стихов.