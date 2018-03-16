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Театр Бориса Эйфмана выступит в Таллине, Риге и Вильнюсе с балетом «Чайковский»
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Театр Бориса Эйфмана выступит в Таллине, Риге и Вильнюсе с балетом «Чайковский» 

ТАСС 16 марта 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр балета Бориса Эйфмана впервые покажет в Таллине, Риге и Вильнюсе балет «Чайковский. PRO et CONTRA». В пятницу петербургский коллектив отправляется в поездку, которая продлится с 17 по 24 марта.
"Наш театр очень популярен в Прибалтике, и наши связи с Прибалтикой очень давние, глубинные. Мы существуем в этих странах [Латвии, Литве и Эстонии] как посланцы великой русской культуры, но и как друзья, потому что это как раз то искусство, искусство танца, которое объединяет, которое интегрирует людей с разными политическими, культурными взглядами", — рассказал ТАСС народный артист России Борис Эйфман.
Театр, отметивший в феврале свое 40-летие, даст спектакли в Таллине, Риге, Вильнюсе, а завершит турне в Светлогорске Калининградской области, где труппа выйдет на сцену открытого в 2015 году концертного комплекса «Янтарь-холл».
Эйфман вспомнил, что он начинал в Прибалтике свою карьеру еще в 1976 году, когда ставил в Риге балет «Гаянэ», а затем поставил еще несколько спектаклей в Рижской опере. Потом он осуществил постановку нескольких спектаклей в Вильнюсской опере. В минувшем году петербургскому хореографу вручили премию «Балтийская звезда» за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.
"Я знаю, какая там сложная обстановка с русскоязычным населением, в Риге особенно, но, когда мы приезжаем, мы чувствуем внимание и интерес, у нас даже там масса поклонников. И прибалты начинают говорить с нами на русском языке, вспоминая, что знают русский", — рассказал Эйфман, отметив также, что ему было приятно получить поздравление по случаю 40-летию театра от мэра Риги Нила Ушакова.
"Все-таки политика разъединяет людей, создает какие-то проблемы, часто искусственные, а искусство, особенно искусство танца, людей объединяет. И когда нас принимают и приветствуют, то приветствуют, в первую очередь, как посланцев великой русской культуры, которая обогатила мир", — считает Эйфман. «Своими выступлениями за рубежом мы показываем, что в России не только хранят классические шедевры, но и создают новое искусство, востребованное, успешное и конкурентоспособное в мире, и это вызывает дополнительный интерес к нашему искусству», — сказал хореограф.
Балет «Чайковский»
Балет «Чайковский. PRO et CONTRA» — итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира композитора. Петербуржцы показывали этот спектакль в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Парме, Хельсинки и в Москве.
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