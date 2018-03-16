Возрождая традиции: на саратовскую сцену вернулась «Летучая мышь»

Сюжет оперетты Штрауса знаком каждому любителю комедии. Сложно найти театрала, который не помнил бы юмористическую импровизацию господина Айзенштайна и директора театра Фалька об общем их приятеле, у которого и жену, и собаку звали одним именем, в результате чего жизнь бедняги стала просто «собачьей». Нет, наверное, и тех, кто не слышал бы про искусный ход Розалинды, облаченной в наряд летучей мыши и заставляющей своего мужа влюбиться на балу у графа Орловского в свою собственную жену.

В руках у режиссёра Андрея Сергеева была одна из самых известных стартовых баз для создания всеми любимого спектакля — широко известное, ставшее уже «народным» русскоязычное либретто Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, замечательная музыка Иогана Штрауса-сына и возможность комбинировать это достояние в единое целое. За произведением австрийского композитора, которое многие считают первоисточником, тянется шлейф еще двух источников с других европейских стран — французского водевиля Анри Мельяка и Людовика Галеви «Новогодний вечер» (1872), который, в свою очередь, отсылается к породившему их немецкому фарсу Юлиуса Родериха Бенедикса «Тюремное заключение» (1851). На выходе мы получаем свободу режиссёрской мысли, которая и была в полной мере использована в саратовской постановке, но, что удивительно в современной театральной реальности — грамотно: в «Летучую мышь» оказалось включено лишь самое веское. Саратовская постановка оказалась втиснутой в узкие временные рамки — действие развивается стремительно, не давая зрителю отдохнуть между строками лихо закрученного сюжета. По мнению режиссера Андрея Сергеева, такова политика, диктуемая сегодняшней публикой — некогда интересный всем оригинал Штрауса или наследие Эрдмана слишком длинное для современной оперетты, и его приходится перерабатывать.

При этом очень важно, что новоиспеченная саратовская «Летучая мышь» не стала вглядываться в знаменитые прежде всего скандальностью, одноименные продукции именитых театров России, а также известную оперетту с Зальцбургского фестиваля, сделанную Хансом Нойенфельсом , о которой до сих пор говорят, но которую давно не смотрят. Саратовская версия получилась знакомой, с нотками дежавю, в которое не все верили. Просматривается искренняя любовь режиссёра к МХАТовской школе и позиция требовательного маэстро Кочнева относительно уважения к культурному наследию в музыке. Поэтому и купюры в авторской версии увиденной саратовцами нефундаментальные.

Например, постановочная версия театра весьма элегантно и необычайно вдумчиво вернулась в первом акте к «будуарной истории», определив красавицу Розалинду не в привычную по советским меркам гостиную, а прямиком в покои для отдыха — и этот венский будуар, утонченный и размытый в своем восприятии, с первых же минут символизирует неявные смыслы «Летучей мыши», на которых будет строиться весь сюжет.

В создании визуального ряда спектакля режиссеру Андрею Сергееву вторит саратовский художник Сергей Болдырев, который «облачил» действие в нарочито минималистичные, но яркие декорации, подчеркивающие сюр происходящего, но не отвлекающие зрителя от главного — актёрской игры и сюжетной линии.

А вот что точно бросится театральной публике в глаза — так это костюмы, которые создала практически с нуля художник Ольга Колесникова. Костюмы, которые вносят «разлом» во второй акт — ведь пока наслаждаешься визуально красивой и абсолютно новой «картинкой» на сцене, которую не столь часто встретишь в провинциальных театрах в последнее время, можно не уследить за тем, как знаменитый дивертисмент подходит к концу, на сцене уже не будет «Чардаша Розалинды» и игривой «Знаю я одно прелестное местечко» из оперетты «Четыре шельмы», а лишь останутся выкручивать пируэты лауреаты Всероссийского конкурса Валентина Коршунова и Олег Иванов в «Польке». Хотя такой ход событий двойственен: ведь дивертисмент для того и создан, чтобы наслаждаться солирующей пьянящей музыкой и великолепием бала у графа Орловского.

Притом с образом русского аристократа связан один интересный факт: Иоганн Штраус-младший, сочиняя «Летучую мышь», из всех возможных для 1874 года вольностей позволил себе лишь одну (конечно же, из-за любви): отдал партию Графа Орловского низкому женскому голосу — меццо-сопрано. Этой же вольностью воспользовались и в саратовской версии оперетты — партию Орловского неожиданно дерзко исполнила лауреат Международных конкурсов Марина Демидова , к которой поначалу публика отнеслась скептически — избежать сравнений с Леонидом Сметанниковым было нельзя. Однако страсть, с которой артистка провела свою партию и мелодичность звучания низкого голоса сделали своё дело — главная интрига вечера оправдала себя и заслужила восторженных откликов о новом, совершенно изумительном вальяжном Графе саратовской сцены. Генрих Айзенштайн, исполненный Павлом Корчагиным , показал именно то, чего ждут зрители от венского буржуа. Безукорительно справившись с вокальными партиями и порадовав приятной актерской игрой, он не оставил повода для критики.