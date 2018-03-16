Уволенный из Метрополитен-оперы за домогательства Джеймс Ливайн через суд требует возвращения на работу и $5,8 млн компенсации

Американский дирижер Джеймс Ливайн,

уволенный

на этой неделе из нью-йоркской Метрополитен-оперы в связи с обвинениями

в домогательствах, подал в суд на ее руководство.

Ливайн, занимавший должность почетного музыкального директора оперного театра, подал иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. В нем он утверждает, что руководство Метрополитен-оперы, включая ее генерального директора Питера Гелба, воспользовалось скандалом вокруг якобы имевших место домогательств для того, чтобы избавиться от него.

Как говорится в иске, Гелб «использовал эти обвинения в качестве предлога, чтобы довести до конца давно начатую личную кампанию, направленную на то, чтобы выжить Ливайна» из театра.

Дирижер отверг все обвинения в свой адрес, потребовал компенсации в размере как минимум 5,8 млн долларов и «восстановления честного имени, репутации и карьеры».

Руководство Метрополитен-оперы в свою очередь утверждает, что решение уволить Ливайна было принято по итогам внутреннего расследования, которое выявило «достоверные и убедительные доказательства сексуальных домогательств». «То, что господин Ливайн отказался признать ответственность за свой действия, просто шокирует», — отметила в заявлении адвокат Беттина Плеван, представляющая интересы театра.

Как напоминает ТАСС, Метрополитен-опера начала расследование после обнародования в СМИ полицейского отчета, в котором утверждалось, что неназванный мужчина обвинил Ливайна в домогательствах. По словам пострадавшего, Ливайн впервые начал приставать к нему в 1985 году, дирижеру тогда было 42 года, обвинителю — 15 лет. Как утверждал мужчина, домогательства не прекращались долгие годы. Впоследствии со схожими обвинениями в адрес дирижера выступили еще несколько мужчин.

74-летний Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США. Он был номинирован на «Грэмми» 37 раз, получив в итоге 10 наград. Ливайн занял должность музыкального директора Метрополитен-оперы в 1976 году, но два года назад покинул ее из-за обострившейся болезни Паркинсона. Руководство оперы после этого назначило Ливайна на пост так называемого почетного музыкального директора. В этом качестве он продолжал периодически вставать за дирижерский пульт, но не на постоянной основе.