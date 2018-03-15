Вдова О. Табакова простилась с артистом 

Вдова народного артиста Олега Табакова СССР Марина Зудина простилась с ним в МХТ им А. Чехова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я тебя очень люблю. Я знаю, что ты меня любил всю жизнь, и я была счастливой женщиной. Ты подарил мне двух замечательных детей. Я хочу сказать спасибо ему за годы невероятного счастья, легкости, вообще. Спасибо за детей, спасибо за любовь, за учеников, которые теперь меня поддерживают. Спасибо за друзей, которые рядом со мной, и я не одна. Олег, милый, спасибо тебе. Я очень всю свою жизнь любила тебя и буду любить», — сказала М. Зудина.
В МХТ им А. Чехова сегодня прощаются с артистом О. Табаковым, который скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
Среди пришедших на церемонию: народный артист РФ Владимир Машков, глава Союза театральных деятелей, народный артист РСФСР Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, народный артист РСФСР Михаил Боярский, заслуженный артист СССР Игорь Костолевский, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, режиссер и сценограф Дмитрий Крымов, глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.
Кроме того, проститься с О. Табаковым пришли народный артист РФ Игорь Верник, хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, народный артист РФ Сергей Гармаш, актеры Станислав Дужников и Андрей Бурковский, заместитель министра культура РФ Александр Журавский, режиссер Иосиф Райхельгауз, директор Большого театра Владимир Урин, народный артист России Евгений Миронов, журналист Виктор Шендерович, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, актер театра и кино Валентин Гафт, актер и режиссер Сергей Безруков, актер театра и кино Вениамин Смехов, советский и российский актер театра Владимир Меньшов, актер и телеведущий Юрий Стоянов.
Свои соболезнования выразили вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. Почтить память актера также пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актер и режиссер Федор Бондарчук, народный артист РСФСР С. Юрский, режиссер Алексей Учитель, губернатор Московской области Андрей Воробьев. На церемонии прощания на скрипке сыграл народный артист СССР Владимир Спиваков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, народный артист России Олег Меньшиков, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, композитор Александра Пахмутова, народный артист РФ Авангард Леонтьев.
Актера похоронят сегодня на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами Владимира Зельдина и Леонида Броневого.