Вдова О. Табакова простилась с артистом

«Я тебя очень люблю. Я знаю, что ты меня любил всю жизнь, и я была счастливой женщиной. Ты подарил мне двух замечательных детей. Я хочу сказать спасибо ему за годы невероятного счастья, легкости, вообще. Спасибо за детей, спасибо за любовь, за учеников, которые теперь меня поддерживают. Спасибо за друзей, которые рядом со мной, и я не одна. Олег, милый, спасибо тебе. Я очень всю свою жизнь любила тебя и буду любить», — сказала М. Зудина.

В МХТ им А. Чехова сегодня прощаются с артистом О. Табаковым, который скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.