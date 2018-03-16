Афиша выходных в Оренбурге на 16 — 18 марта

После большой рабочей недели посвящаем выходные музыке и искусству. О том, где и как отдохнуть в афише интернет-издания ПроОрен.

Пятница, 16 марта

Светлые воспоминания, любовные волнения, дружеские отношения… Все это в спектакле оренбургского театра драмы «Грибной царь». Начало в 18:30. Билеты от 200 руб. 16+

В это же время в Оренбургской музкомедии начнется мюзикл «Дубровский», созданный по одноименному произведению А. С. Пушкина. Стоимость — от 400 р. 12+

Встречаем весну и согреваемся на льду «Звёздного» с 19:30. Организаторы обещают яркую шоу-программу и сладкие призы. Стоимость: 250 руб. 18+

Всех любителей популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. Угощения, чай, кофе — бесплатно, в неограниченном количестве. 18+

«ATL» со своей командой приедут в Оренбург в рамках тура HOLY RAVE. На концерте будет играть барабанщик группы AMATORY Даниил Светлов. Встречаемся в СТUDИЯ club в 20:00. Билеты от 1000 руб. 16+

В 23:00 идем в Long Way слушать и танцевать под музыку Eostra (СПб), Tsvir (Москва), Le Charlatan, Chelovek. Вход от 100 руб. 18+

Суббота, 17 марта

В 12:00 в «Рабочей станции» состоится мастер-класс по абстрактной живописи. Цвета итоговой картины — образец стиля: чёрный, серый, белый и золотой. 12+

Этот мюзикл уже покорил многих оренбуржцев. Театр музкомедии приглашает на спектакль «Голубая камея» в 17:00. Стоимость билетов — от 500 р. 16+

На сцене оренбургского драмтеатра смешная и трогательная комедия о том, как мать пытается устроить личную жизнь сына, которую она же в свое время разрушила. Все это в премьере спектакля «Шесть блюд из одной курицы» в 17:00. Билеты от 200 руб. 16+

Галерея искусств «На Пушкинской» приглашает всех желающих на фильм «Затойчи». Необычная японская кинокартина Такеши Китано . Начало в 19:00. Вход свободный. 16+

В СКК «Оренбуржье» состоится концерт Димы Билана с программой «Опять 35». Услышим не только всеми любимые песни, но и абсолютно новые треки. Начало выступления в 19:00. Билеты от 1500 руб. 6+

Или же в это время можно пойти на спектакль, созданный по мотивам повести М. Булгакова «Собачье сердце». Автором постановки стал известный актер и режиссер Валерий Золотухин . Начало в 19:00 в ДК «Россия». Билеты от 500 руб. 16+

Также в 19:00 идем слушать и петь песни бразильских шаманов в лофте «Дом у Дороги». 16+

Воскресенье, 18 марта

В 17:00 Областной театр драмы расскажет известную и любимую историю, показав спектакль «Свадьба в Малиновке». Билеты от 200 руб. 12+

В 2018 году «Ночные снайперы» отмечает 25-тилетие масштабным мировым туром. Концерт начнется в 19:00 в оренбургской филармонии. Билеты от 1800 руб. 12+

Традиционно День Святого Патрика празднуется не один. В HARAT'S PUB приглашает лаборатория звука Spiritual Seasons, приготовившая для вас новые скандинавско-кельтские эксперименты. Танцем, празднуем и отрываемся с 19:00. 18+