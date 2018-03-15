Гражданская панихида по О. Табакову завершилась в Москве

Прощальные слова со сцены произнес народный артист СССР Марк Захаров

«Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Я никогда не видел его нахмурившимся, никогда. И когда он снимался у меня в «12 стульев», я с ним в шутку начал диалог и сказал: «Олег, вот встреча с Бендером, марш, 1 мая, и хорошо бы, конечно, было такое ощущение, чтобы выкатилась скупая мужская слеза. А он говорит: „Из какого глаза?“. Я, продолжая шутить, сказал: „Из левого глаза, на третьем такте“. И далее произошло удивительное — точно на третьем такте из левого глаза выкатилась слеза. Я думаю, что это не техника актерская, а внутреннее неистовство. И еще меня изумило — как так подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Я преклоняюсь перед этим талантлом», — сказал М. Захаров.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский также выразил свои соболезнования.

«Горечь и боль наполняет сегодняшний день для, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей и, в частности, жизни моей, и моей семьи. В течение пяти месяцев Олег находился в этой тяжелой, мучительной болезни. Страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он. Мы никогда не играли вместе, у нас жизни параллельные, но я всегда видел его, потому что судьба его была прочерчена ярко. Когда мы обменивались с ним последними в нашей жизни словами, он, конечно же, шутил. Насчет немощей и преодоления немощей — «Держись, держись, это надо». Поразительная смесь шутки, иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютной серьезности. Он это умел и в жизни, и на сцене. Жесткий план, ясно сформулированная цель и при этом колоссальная способность к импровизации. Какой это был актер и человек», — отметил артист.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания посетили несколько тысяч человек.