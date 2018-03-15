Гражданская панихида по О. Табакову завершилась в Москве 

Церемония прощания и гражданская панихида по народному артисту СССР Олегу Табакову завершилась в МХТ им А. Чехова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Прощальные слова со сцены произнес народный артист СССР Марк Захаров.
«Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Я никогда не видел его нахмурившимся, никогда. И когда он снимался у меня в «12 стульев», я с ним в шутку начал диалог и сказал: «Олег, вот встреча с Бендером, марш, 1 мая, и хорошо бы, конечно, было такое ощущение, чтобы выкатилась скупая мужская слеза. А он говорит: „Из какого глаза?“. Я, продолжая шутить, сказал: „Из левого глаза, на третьем такте“. И далее произошло удивительное — точно на третьем такте из левого глаза выкатилась слеза. Я думаю, что это не техника актерская, а внутреннее неистовство. И еще меня изумило — как так подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Я преклоняюсь перед этим талантлом», — сказал М. Захаров.
Народный артист РСФСР Сергей Юрский также выразил свои соболезнования.
«Горечь и боль наполняет сегодняшний день для, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей и, в частности, жизни моей, и моей семьи. В течение пяти месяцев Олег находился в этой тяжелой, мучительной болезни. Страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он. Мы никогда не играли вместе, у нас жизни параллельные, но я всегда видел его, потому что судьба его была прочерчена ярко. Когда мы обменивались с ним последними в нашей жизни словами, он, конечно же, шутил. Насчет немощей и преодоления немощей — «Держись, держись, это надо». Поразительная смесь шутки, иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютной серьезности. Он это умел и в жизни, и на сцене. Жесткий план, ясно сформулированная цель и при этом колоссальная способность к импровизации. Какой это был актер и человек», — отметил артист.
Ранее сообщалось, что церемонию прощания посетили несколько тысяч человек.
Среди пришедших на церемонию: народный артист РФ Владимир Машков, глава Союза театральных деятелей, народный артист РСФСР Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, народный артист РСФСР Михаил Боярский, заслуженный артист СССР Игорь Костолевский, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, режиссер и сценограф Дмитрий Крымов, глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.
Кроме того, проститься с О. Табаковым пришли народный артист РФ Игорь Верник, хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, народный артист РФ Сергей Гармаш, актеры Станислав Дужников и Андрей Бурковский, заместитель министра культура РФ Александр Журавский, режиссер Иосиф Райхельгауз, директор Большого театра Владимир Урин, народный артист России Евгений Миронов, журналист Виктор Шендерович, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, актер театра и кино Валентин Гафт, актер и режиссер Сергей Безруков, актер театра и кино Вениамин Смехов, советский и российский актер театра Владимир Меньшов, актер и телеведущий Юрий Стоянов.
Свои соболезнования выразили вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. Почтить память актера также пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актер и режиссер Федор Бондарчук, народный артист РСФСР С. Юрский, режиссер Алексей Учитель, губернатор Московской области Андрей Воробьев. На церемонии прощания на скрипке сыграл народный артист СССР Владимир Спиваков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, народный артист России Олег Меньшиков, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, композитор Александра Пахмутова, народный артист РФ Авангард Леонтьев.
Народный артист СССР О. Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Актера похоронят сегодня на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами Владимира Зельдина и Леонида Броневого.