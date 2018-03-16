В театре кукол обсудили гармоничное развитие детей и устроили экскурсию

В Новосибирском областном театре кукол в минувшую среду, 14 марта, прошла пресс-конференция, посвященная юбилею Центра детско — юношеского творчества «Смайл». «АиФ-Новосибирск» выступил информационным партнером мероприятия.

В пресс-конференции принял участие почетный гость, блюзмен и мультиинструменталист Эйрон Гурвиц из города Вудсток, США. В мире блюза он широко известен как Профессор Луи. Музыкант исполнил для гостей зажигательную композицию, аккомпанируя себе на аккордеоне.

Участников конференции объединила одна цель — стремление всесторонне и гармонично развивать современных детей. Главным поводом этого мероприятия стал юбилей Центра детско — юношеского творчества «Смайл».

Художественный руководитель театра студии «Смайл» Эдуард Шорник отметил: «За 30 лет существования Центра наши выпускники проявляют себя, как успешные и состоявшиеся личности. Наши ребята на протяжении всего обучения не просто изучают иностранный язык и учатся актерскому мастерству — они познают историю, учатся быть патриотами своей Родины. „Смайл“ — это платформа успешности в любой сфере жизни, которую выберет ребенок».

За 30 лет «Смайл» дал путевку в жизнь нескольким тысячам выпускников, которые сегодня живут и успешно работают не только в России, но и во многих странах мира. История «Смайла» — это спектакли и мюзиклы на английском языке, конкурсы юных модельеров, концерты с зарубежными гостями и участие в фестивалях, мероприятия в разных странах мира, продвижение сибирской и русской культуры.

«Смайл — это не языковая школа и не творческая студия, — заметил на открытии встречи Игорь Решетников , министр культуры НСО. — Через творчество и воспитание дети познают мир. Ребята, которые изучают иностранный язык в школе, после ее окончания, как правило, говорят и читают со словарем. А выпускники «Смайла» обходятся без него. Ведь база, на которой обучаются дети, играют спектакли — это классика, которая не может навредить».

В ходе встречи главной мыслью стало утверждение, что именно любовь к детям должна объединять людей и подвигать их на хорошие дела.

«На самом деле, главный повод, из-за которого мы здесь собрались — любовь к детям, считает — Ирина Кузнецова , владелица галереи «Фактор». — И наше главное предназначение — создать все условия для всестороннего гармоничного развития ребенка. Площадка «Смайл», которая вырастила несколько поколений талантливых ребят, полностью соответствует таким целям. Дети там не только учат языки, они вбирают в себя мощный фундамент ценностей, которые потом служат им для успешной жизни. Уверенное в себе, наполненное любовью к семье общество — главная цель. И в этом направлении активно взаимодействуют и галерея «Фактор», и кукольный театр, и Центр «Смайл».

В кукольном театре после пресс-конференции для гостей устроили увлекательную мини-экскурсию по закулисью. Им показали музей с раритетными куклами, самая старая из которых была изготовлена в далеких 50-х годах. Кроме того, провели за сцену и в самые недоступные постороннему глазу уголки театра — в столярные и художественные мастерские, где полным ходом кипит творческий процесс — идет подготовка к спектаклю «Карлик Нос».

«Премьера спектакля скоро, эскизы утверждены, поэтому в творческих мастерских полным ходом идет работа. Наши художники разрабатывают модели кукол, прорабатывают механику. Новшеством этого спектакля станет его выездной характер. То есть, все атрибуты спектакля умещаются в одной бутафорской телеге. Поэтому она легкая, чтобы мы могли перевозить ее и выступать в кукольных театрах в других городах, но в то же время функциональная, чтобы все предметы, которые задействованы в спектакле, легко в ней умещались на сцене. Такова задумка», — отметил Юрий Горлатых, директор Новосибирского областного театра кукол.