Выходные в Нижнем Новгороде: пройдёмся с Горьким, посмотрим космический детектив и послушаем сказки

Пятница, 16 марта

Спектакль «Пока смерть не разлучит нас»

Нижегородский театр «Камер-юнкер» представляет лёгкую ироничную комедию — спектакль по одноимённой пьесе современного французского драматурга Реми де Воса. Герой приезжает в родной дом, где не был несколько лет, как раз в день кремации бабушки. Он давно не видел маму и девушку, которую любил когда-то… Печальные обстоятельства, не правда ли? Но жизнь настолько непредсказуема, а бабушка при жизни была такой хулиганкой! В доме начинает происходить нечто необычайное… Действие развивается легко и непринужденно, неисчерпаемые комедийные средства великолепно сочетаются с занимательностью сюжета. В общем, спектакль о любви, а это уже кое-что! (16+)

Где: Дом актёра, ул. Пискунова, д.10. Во сколько: 19:00. Цена: 500 руб.

Концерт Никиты Абросимова

У нижегородцев есть уникальная возможность — побывать на открытом концерте нашего талантливого земляка. Никита Абросимов закончил музыкальную школу и училище имени Балакирева в Нижнем, а затем учился в классе Александра Торадзе в Университете Индианы, США. После обучался в Лондонском Королевском музыкальном колледже под руководством Дмитрия Алексеева . Никита завоевал множество наград на международных конкурсах, его по праву можно назвать музыкантом мирового уровня. (0+)

Где: музыкальное училище им. Балакирева, ул. Бекетова, д.5В; большой зал. Во сколько: 18:30. Цена: вход свободный.

Фестиваль современной поэзии «Стрелка»

В Арсенале открывается ежегодный фестиваль, на котором публике представят программы и события регионального поэтического проекта «Нижегородская волна». 16 марта будут презентованы книга нижегородской поэтессы Карины Лукьяновой «Преломление света» и поэтическая антигазета «Метромост» №13. (18+)

Где: Лекторий, Арсенал, Кремль, корпус 6. Во сколько: 19:00.

Цена: вход свободный, количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.

Суббота, 17 марта

«Битва за Салют. Космический детектив»

11 февраля 1985 года в 9 часов 23 минуты по московскому времени орбитальная космическая станция «Cалют 7», находящаяся в автономном полёте, внезапно выходит из-под контроля… Уже через несколько минут эта информация попадает в Хьюстон… И начинается одно из самых острых противостояний между Америкой и Советским Союзом, которое только чудом не закончится третьей мировой… Напоминает сюжет кассового фильма «Салют 7», не так давно вышедшего на широкие экраны. Но ещё в 2011 году был снят научно-популярный фильм от тех самых событиях — о том, что происходило на орбите Земли, о фактах, которые повлияли на спасение мира от уничтожения, и о героях, совершивших в космосе невозможное. И этот фильм стал победителем Международного фестиваля детективных фильмов «ДетективФЕСТ» («Закон и общество») в номинации «Война и мир». (12+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, д.20; зал «Космонавтика». Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Горьковский экскурсионный марафон

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького. В честь этого знаменательного события опытные экскурсоводы приготовили для нижегородцев и гостей города бесплатные пешеходные экскурсии-прогулки по местам, связанным с жизнью и творчеством нашего великого земляка. Продолжительность каждого маршрута — 45-60 минут. Подробное описание экскурсий можно посмотреть здесь. (6+)

Где: разные места сборов. Во сколько: 12:00, 14:00. Цена: участие бесплатное, необходима предварительная запись.

Фильм «Пробуждение»

В невероятном фильме, основанном на реальных событиях, снялись два великолепных актёра — Роберт Де Ниро Робин Уильямс . Это трогательная картина, которая заставляет переосмыслить многое — заставляет ценить жизнь и то, что имеешь сейчас. Фильм «Пробуждение» — неиссякаемый источник вдохновения и эмоций. Такое кино точно нельзя смотреть в одиночестве, ведь так хочется поделиться впечатлениями после просмотра. «Фильмотека» НижГМА приглашает на совместный просмотр картины «Пробуждение» и последующее обсуждение её со специалистами. (16+)

Где: ДК Полиграф, ул. Варварская, д.32. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный, чай и печеньки — приветствуются.

Воскресенье, 18 марта

Выставка «Учитель и ученик»

Участники выставки — преподаватели и учащиеся отделения «Живопись» Детской школы искусств имени В. Ю. Виллуана. Отделение ведёт активную творческую деятельность: преподаватели принимают участие в профессиональных конкурсах и выставках, в том числе, Союза художников России, а учащиеся с успехом участвуют в областных, межрегиональных, всероссийских и даже международных конкурсах. (0+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова. д.11; фойе. Во сколько: 8:00-21:00. Цена: вход свободный.

Выставка «ДОМу „СИРИН“ — 25 лет»

Ещё одна интересная выставка детских работ проходит в другой части города: там представлены работы воспитанников детской школы искусств «Созвездие». Эта выставка покажет вам, что глина в руках мастера превращается в произведение искусства. За 25 лет существования Детской Образцовой Мастерской керамики «СИРИН» накопилось немалое количество работ, которые будут представлены на суд публики. На выставке представлены декоративные панно, живописные и графические работы, экспонаты в технике «горячая эмаль». Приходите — и лично убедитесь в истинности пословицы «Не боги горшки обжигают». (0+)

Где: Центр деловой и правовой информации, пр. Кирова, д. 6. Во сколько: 10:00-17:00. Цена: вход свободный.

Баскетбольный матч «НН — Астана»

Баскетбольный март в Нижнем Новгороде продолжается! На очереди очередное противостояние в Единой Лиге ВТБ, которое имеет ключевое значение для попадания «Нижнего Новгорода» в плей-офф. Чтобы не выпасть из борьбы нашей команде просто необходимо брать встречи с прямыми конкурентами таких, как «Астана», которая находится на 7 месте рейтинга. «Нижний» пока занимает 11 строчку, но одна победа поможет поправить положение дел. Приходите поболеть за наших на этой важной игре! (6+)

Где: КРК «Нагорный», пр. Гагарина, д.29; Арена. Во сколько: 16:00.

Цена: 150-2000 руб.

«Малиновы сказки»

Вместе с детьми стоит отправиться на эксцентрический спектакль по мотивам оригинальных сказок русского писателя Степана Писахова. «В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю», — считал писатель, ведь никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может. Герой спектакля, от лица которого пойдет повествование, — Малина из деревни Уйма. Это и реальный человек — один из живших в начале прошлого века северных сказителей, и одновременно каждый в зрительном зале. Малина рассказывает свои сказки, шутит и балагурит, но сказка — ложь, да в ней намёк… И в каждой небылице оживают нравы и быт родного края, открывается широта и колорит русской души. Феерия, полная глубокого смысла, для зрителей младшего школьного возраста, подростков и для взрослых, не утративших детское восприятие мира. (6+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, д.20; сцена малого зала «Планета». Во сколько: 16:00. Цена: 250 руб.