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В Якутии состоялся региональный этап всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира»
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В Якутии состоялся региональный этап всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
15 марта 2018 года в Государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина г. Якутска прошел первый этап всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», посвященный 300-летию Российской полиции и 100-летию якутской милиции, среди сотрудников, ветеранов ОВД и членов их семей.
Фестиваль музыкального творчества МВД России «Щит и лира» проводится в целях развития и популяризации музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании личного состава, повышения престижа службы в органах внутренних дел, а также формирования объективного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
В конкурсном прослушивании приняли участие 78 сотрудников из районных подразделений органов внутренних дел, а также Якутского гарнизона. В программе фестиваля представлены многие жанры и направления: сольное пение, вокальные ансамбли, авторская и патриотическая песня, хореография, народный фольклор. Кроме того, жюри были учреждены 8 специальных номинаций: «Лучшая постановка творческого номера», «Дебют фестиваля», «Художественное слово» и другие. Программа фестиваля была насыщена музыкальной палитрой — конкурсанты продемонстрировали свои таланты и навыки в исполнении отечественных и зарубежных композиций, а также танцевальных номеров. Конечно же, не обошлось и без яркого национального фольклора народов, проживающих в Якутии.
В заключительной части мероприятия состоялось торжественное награждение конкурсантов, занявших призовые места. Лучшие номера будут направлены в Центральный клуб МВД России для участие во втором этапе фестиваля.
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