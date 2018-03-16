В Ижевске пройдет фестиваль «Грани возможного: Удмуртия — мой край родной!»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестиваль «Грани возможного: Удмуртия — мой край родной!». Мероприятие намечено на 31 мая 2018 года, сообщает благотворительный фонд «Подари завтра».

В фестивале примут участие люди с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 30 лет. Участники покажут свои таланты в номинациях: «Хореография», «Театральная номинация и художественное слово», «Вокал», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Киноискусство».

С 1 по 14 апреля пройдет отбор творческих работ. Всех участников, в том числе и тех, кто не пройдет на фестиваль, наградят дипломами.

Победитель получит ценный подарок и диплом «Гран-При».