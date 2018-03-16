Маленькие челябинские актеры представят спектакль по песням Цоя

С 5 по 8 апреля в Челябинске пройдут гастроли студий творческого развития «Малая сцена большой жизни». За 4 дня выступят более 200 воспитанников творческих коллективов из разных городов России. Спектакли представят труппы из Казани, Новосибирска, Воронежа и Челябинска.

— В течение четырех дней-творческий диалог студийцев и педагогов из разных городов продолжается в режиме нон-стоп. В рамках гастролей пройдет показ спектаклей: «Перелистывая страницы» (г. Казань) — спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», «Жить на Севере….» (г. Новосибирск), «Сон разума» (г. Воронеж), — сообщили организаторы.

Челябинцы же представят спектакль «Любовь стоит того, чтобы ждать», основанный на песнях Виктора Цоя . Увидеть постановку можно 8 апреля в 19:00 в ДК ЖД.

Информацию об остальных спектаклях и стоимости билетов ищите на сайте городских касс.