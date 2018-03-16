Фоменки едут на гастроли

«Египетские ночи» отправятся в Тель-Авив. Обновленную версию спектакля покажут израильским зрителям в мае. У москвичей есть возможность посмотреть постановку 19 и 29 марта.

Гастроли «Мастерской Петра Фоменко» в Израиле пройдут в рамках Международного театрального фестиваля Jaffa Fest 2018 в Театре Гешер.

Напомним, что летом 2017-го отмечали 85-летие Петра Фоменко , и вдова мастера Майя Тупикова посетовала, что из репертуара «Мастерской» исчез спектакль «Египетские ночи». К ее справедливому замечанию прислушались, и вот 6 февраля 2018 года на Большой сцене состоялась вторая премьера замечательного спектакля Петра Фоменко.

Состав актеров поменялся примерно наполовину. Но сила фоменковской режиссуры проявилась во всем блеске: «каркас» спектакля сбит так крепко, в ткань этой сценической композиции заложены такие глубокие, неисчерпаемые смыслы, что он живет полной жизнью и на новой сцене, при новых исполнителях.