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Фоменки едут на гастроли
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Фоменки едут на гастроли 

На Западе Москвы 16 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
«Египетские ночи» отправятся в Тель-Авив. Обновленную версию спектакля покажут израильским зрителям в мае. У москвичей есть возможность посмотреть постановку 19 и 29 марта.
Гастроли «Мастерской Петра Фоменко» в Израиле пройдут в рамках Международного театрального фестиваля Jaffa Fest 2018 в Театре Гешер.
Напомним, что летом 2017-го отмечали 85-летие Петра Фоменко, и вдова мастера Майя Тупикова посетовала, что из репертуара «Мастерской» исчез спектакль «Египетские ночи». К ее справедливому замечанию прислушались, и вот 6 февраля 2018 года на Большой сцене состоялась вторая премьера замечательного спектакля Петра Фоменко.
Состав актеров поменялся примерно наполовину. Но сила фоменковской режиссуры проявилась во всем блеске: «каркас» спектакля сбит так крепко, в ткань этой сценической композиции заложены такие глубокие, неисчерпаемые смыслы, что он живет полной жизнью и на новой сцене, при новых исполнителях.
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