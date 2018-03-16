Спектакль «Сны Гамлета» Владимирского театра драмы стал лауреатом театрального фестиваля 

«Сны Гамлета» — моноспектакль фантазия по пьесе драматурга Нины Мазур, которая написала свое произведенеие по мотивам «Гамлета» Уильяма Шекспира. Действие спектакля перенесено в наши дни. Перед зрителями оказывается современный Гамлет уже после ужасной трагедии. Он попадает на сверхъестественную пресс-конференцию, где рассуждает о том, все ли он сделал правильно. И опять ищет ответ на легендарный вопрос: «Быть или не быть?». Режиссером постановки выступил Линас Зайкаускас. Спектакль уже участвовал в различных фестивалях: «Вертикаль» в Израиле и «Человек театра» в Челябинске. Как сообщает ВГТРК Владимир владимирский драматический театр уже получил приглашение на ряд европейских фестивалей этого года именно с постановкой «Сны Гамлета».