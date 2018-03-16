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В Минск на гастроли приехал старейший театр России
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В Минск на гастроли приехал старейший театр России 

Мир24 16 марта 2018
Фото: Мир24
В Минск приехал один из старейших театров России — Тульский академический театр драмы. Ему в этом году исполнилось 240 лет, сообщает «МИР 24».
Гастролируют туляки в белорусской столице уже в четвертый раз. Спектакли проходят на сцене Белорусского академического музыкального театра. Его коллектив сейчас находится с ответными гастролями в Туле.
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«Мы очень любим друг к другу почаще приезжать в гости. Допустим, за пять лет, что наша дружба продолжается, это мы в Минске в четвертый раз. А белорусский музыкальный гастролирует в Туле в восьмой. Поэтому мы стараемся почаще друг друга баловать новыми своими постановками. Как-то мы уже приучили минского зрителя к своим спектаклям и туляки всегда ждут новые спектакли Белорусского музыкального театра с нетерпением», — сказал заместитель генерального директора Тульского академического театра драмы Алексей Емельянов.
В Минск Тульский драмтеатр привез три взрослые постановки и одну детскую сказку. Открылись гастроли еще 13 марта. Комедией по пьесе Уильяма Сомерсета Моэма «Женское постоянство».
Сейчас в гастрольной афише — лирическая комедия по пьесе Александра Афиногенова «Машенька». История об академике, к которому в один из дней приехала жить внучка. В роли академика Окаемова выступает народный артист России Борис Заволокин.
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