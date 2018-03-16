Тюбинговая горка и каток «Метелица» в ПКиО «Бабушкинский» будут работать бесплатно в день закрытия зимнего сезона

В последние морозные деньки нужно успеть вдоволь накататься на коньках и с тюбинговой горки, чтобы хватило до следующей зимы, — говорят в администрации парка. — В последний день зимнего сезона мы решили сделать бесплатный вход на каток и на тюбинговую горку. Коньки можно будет взять в прокате, а тюбинги нужно приносить свои.

Также гостей ждет развлекательная программа. Она откроется в 12.00. В программе — «Игротека», выступление вокально-инструментального ансамбля «Арт Полис» и дискотека в Зеленом театре.

Напомним, адрес Бабушкинского парка — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)