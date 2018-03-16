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ЛАЭС подарила Сосновому Бору голландский инструмент для органных концертов
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ЛАЭС подарила Сосновому Бору голландский инструмент для органных концертов 

Интересант 16 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Накануне во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор (Ленобласть) открыт зал органной и камерной музыки имени Елены Образцовой. Специально для него, с учетом акустики помещения, в Голландии изготовлен по спецзаказу Ленинградской атомной электростанции Johannus Vivaldi 350, сообщает пресс-служба ЛАЭС.
Инструмент не имеет аналогов на сегодня в 47-м регионе РФ и вообще в городах, где находятся российские атомные электростанции. Возможности органа представил слушателям заслуженный артист России, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской государственной консерватории Даниэль Зарецкий. Оперные арии исполнила солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Богдана Ластовская.
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