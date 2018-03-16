ЛАЭС подарила Сосновому Бору голландский инструмент для органных концертов

Накануне во Дворце культуры «Строитель» города Сосновый Бор (Ленобласть) открыт зал органной и камерной музыки имени Елены Образцовой . Специально для него, с учетом акустики помещения, в Голландии изготовлен по спецзаказу Ленинградской атомной электростанции Johannus Vivaldi 350, сообщает пресс-служба ЛАЭС.

Инструмент не имеет аналогов на сегодня в 47-м регионе РФ и вообще в городах, где находятся российские атомные электростанции. Возможности органа представил слушателям заслуженный артист России, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской государственной консерватории Даниэль Зарецкий. Оперные арии исполнила солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Богдана Ластовская.