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На сцене «Свободного пространства» в сотый раз покажут «Маленького принца»
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На сцене «Свободного пространства» в сотый раз покажут «Маленького принца» 

РИА 57 16 марта 2018
Фото: РИА 57
Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» объявил о старте нового проекта, посвященного юбилейному спектаклю «Маленький принц» и 75-летнию выхода в свет повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
Детский спектакль-притча «Маленький принц» будет сыгран в сотый раз на сцене театра 14 апреля. Постановка с неизменным успехом много лет идёт в «Свободном пространстве».
Спектакль участвовал в театральных фестивалях в Вильнюсе, Москве, Воронеже, был с успехом показан в Центральном Доме Актера в Москве, стал обладателем Гран-при на фестивале в Египте».
В апреле 2018 года исполняется 75 лет со дня опубликования аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта повесть по форме и сказка по сюжету, затрагивает всем понятным языком серьезные и вечные вопросы: любви, дружбы, верности и ответственности за близких. С момента первого издания в 1943 году она входит в число самых читаемых в мире.
Театр «Свободное пространство», объединив эти две даты совместно с ГТРК «Орёл» приступил к реализации проекта «#ЧитаемСмотрим». В эфире телеканала 20 известных жителей Орловской облатси прочтут отдельные главы знаменитой повести.
Декорациями читального зала станут не только телевизионная студия и знаковые места нашего города, но и даже космос. Совсем скоро вы увидите первых участников нашего нового проекта в группе театра «ВКонтакте» https://vk.com/teatrorel.
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