Бесплатное ночное представление «Подруга семиструнная» состоится в театре «Ромэн»

Придя в театр, находящийся в Петровском парке, своеобразном «романсовом заповеднике», вы узнаете об удивительной истории романса, ставшим символом русской (!) культуры (да-да, именно Москва стала родиной романса); о его цыганской подруге — семиструнной гитаре; о выдающихся мировых исполнителях, и, конечно же, услышите лучшие произведения жанра, завоевавшего любовь на всем земном шаре.

В программе заняты ведущие артисты «Ромэна», а также его музыканты: А. Булдыженко, В. Басов, Э. Домбровский, Р. Румянцев, А. Дарчинянц.

Начало представления в 22:00. Вход свободный, но места необходимо предварительно забронировать в кассе театра: 8-499— 251-85-22 и 8-499-250-99-80.