Ещё
Бесплатное ночное представление «Подруга семиструнная» состоится в театре «Ромэн»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатное ночное представление «Подруга семиструнная» состоится в театре «Ромэн» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Придя в театр, находящийся в Петровском парке, своеобразном «романсовом заповеднике», вы узнаете об удивительной истории романса, ставшим символом русской (!) культуры (да-да, именно Москва стала родиной романса); о его цыганской подруге — семиструнной гитаре; о выдающихся мировых исполнителях, и, конечно же, услышите лучшие произведения жанра, завоевавшего любовь на всем земном шаре.
В программе заняты ведущие артисты «Ромэна», а также его музыканты: А. Булдыженко, В. Басов, Э. Домбровский, Р. Румянцев, А. Дарчинянц.
Начало представления в 22:00. Вход свободный, но места необходимо предварительно забронировать в кассе театра: 8-499— 251-85-22 и 8-499-250-99-80.
Ревизор.ru: последние новости
Рудольф Нуреев – если бы он жил до сих пор, то отмечал бы сегодня 80-летний юбилей Сезон бесплатных концерстов открывается в Мариинском театре 15 марта простятся с Олегом Табаковым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение