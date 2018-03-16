«Подруга семиструнная»

«Ночь в театре» «Ромэн» 24 марта станет незабываемой для всех любителей романса. В программе театрализованного представления «Подруга семиструнная» — самые волнующие и красивые романсы в исполнении музыкантов А. Булдыженко, В. Басова, Э. Домбровского, Р. Румянцева, А. Дарчинянца и ведущих артистов театра.

Грань между русским романсом и цыганским тонка. Уверенно можно говорить лишь об особой берущей за душу страстной манере исполнения, присущей цыганам, об удивительном владении гитарой. Изысканное высшее общество воспринимало цыганский романс как неотъемлемую часть своей жизни. После событий семнадцатого года романс не умер вместе с уходящей эпохой — его исполняли в эмиграции, ностальгические воспоминания и тоска по родине дали толчок новому витку в развитии жанра. Но и в СССР, несмотря на официальные запреты, интерес к цыганскому романсу не угасал. Романс и семиструнная цыганская гитара неотделимы друг от друга. У романса своя тема — любовь, страсть, ревность, разлука, измена, воспоминание о любви, наконец. У романса своя «грамматика любви», свой словарь. Слова романса могут быть трогательно наивны, мелодия бесхитростна, но мы готовы внимать им в тысячный раз потому, что душа человеческая остаётся неизменной, чуть сентиментальной, жаждущей, чтобы над нами горела приветная звезда любви, а очи страстные сводили с ума.

В «Ромэн» к жанру романса традиционно было особенно бережное отношение, в театрализованном представлении «Подруга семиструнная» зрители получат возможность услышать, как всенародно любимые, так и малоизвестные образцы этого жанра.