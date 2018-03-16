Гёте-Институт Обручевского района приглашает на премьеру постановки

Нильс Робицки aka Storm, известный берлинский хореограф, и Banzay, руководитель танцевальной компании Russian FarForYo, создали постановку, которая переводит на язык движений и танца принципы Баухауса.

Премьера состоится 24 и 25 марта при поддержке Гёте-Института в Москве на сцене Культурного центра ЗИЛ. «От конструктора к конструктивизму» — это философия Баухауса, воплощённая в движении, и девиз нового хореографического стиля, рождённого в результате серии мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве весной 2017 года. Storm, Banzay и танцевальная компания Russian FarForYo создали танец для всех.