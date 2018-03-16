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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на премьеру постановки
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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на премьеру постановки 

Обручевский меридиан 16 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
Нильс Робицки aka Storm, известный берлинский хореограф, и Banzay, руководитель танцевальной компании Russian FarForYo, создали постановку, которая переводит на язык движений и танца принципы Баухауса.
Премьера состоится 24 и 25 марта при поддержке Гёте-Института в Москве на сцене Культурного центра ЗИЛ. «От конструктора к конструктивизму» — это философия Баухауса, воплощённая в движении, и девиз нового хореографического стиля, рождённого в результате серии мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве весной 2017 года. Storm, Banzay и танцевальная компания Russian FarForYo создали танец для всех.
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