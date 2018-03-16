На Суздальфесте состоялась премьера мультфильма «Гофманиада»

Вчера на Суздальфесте прошел специальный показ мультфильма «Гофманиада». Долгожданный проект, работа над которым велась 15 лет, впервые представили в России. Международная премьера состоялась в Берлине в рамках фестиваля Берлинале.

В «Гофманиаде» переплетаются сюжеты трех сказок Гофмана — «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», а главным героем стал сам писатель.

«Считаю «Гофманиаду» абсолютным шедевром, аналогов в мировой мультипликации нет», — заявила Слащева журналистам.

Когда мультфильм выйдет в широкий прокат пока не сообщается.