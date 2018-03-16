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Любительские театры Северной Осетии представят спектакли на осетинском языке на фестивале
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Любительские театры Северной Осетии представят спектакли на осетинском языке на фестивале 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 марта. /ТАСС/. Национальные любительские театры Северной Осетии покажут спектакли на осетинском языке в рамках республиканского фестиваля «Амыраны рухс». Об этом сообщили в пресс-службе комитета республики по делам молодежи.
"Республиканский фестиваль национальных любительских молодежных и детских театров Северной Осетии «Амыраны рухс» будут проходить во второй раз. Все материалы на нем будут представляться на осетинском языке. Награждение лучших театров пройдет 23 марта в день рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко Бритаева", — говорится в сообщении.
В настоящее время уже начались просмотры в районах республики. Фестиваль вовлек в творческий процесс школьников, студентов и работающую молодежь, а также детей от 7 лет. Руководителями театральных коллективов в основном являются учителя осетинского языка и литературы, организаторы внеклассной работы, руководители любительских театров районных и сельских домов культуры.
В 2017 году в фестивале приняли участие около 150 любительских театральных коллективов и отдельных исполнителей всех районов Северной Осетии и города Владикавказа общим количеством более 700 человек.
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