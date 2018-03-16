Прокатчик мюзикла «Призрак оперы» может переехать из Московского дворца молодежи

Международная театральная компания «Стейдж Энтертейнмент», которая с 2005 года ставит мюзиклы в Московском дворце молодежи ( МДМ ) в районе станции метро «Фрунзенская», рассматривает возможность переезда из этого здания, рассказали RNS два источника на рынке недвижимости, знакомые с планами компании, и подтвердила операционный директор «Стейдж Энтертейнмент» Евгения Юренева. Компания не может договориться о пересмотре условий аренды с собственником здания.

«Они хотят уехать из МДМ, но подходящей площадки в качестве альтернативы МДМ нет», — сказал RNS один из источников. Он пояснил, что «Стейдж Энтертейнмент» не устраивают условия договора аренды.

Евгения Юренева подтвердила RNS, что вариант переезда действительно рассматривается. «Есть и такой вариант (переезд из МДМ — RNS), однако он не приоритетный. Действительно, у нас есть определённые сложности в переговорах с текущим лендлордом по изменению условий аренды. Поиск площадки связан одновременно и с этим обстоятельством, и с тем, что в ближайшие годы мы планируем открывать второй театр. Это может быть дополнительная площадка», — отметила Юренева.

По ее словам, «Стейдж Энтертейнмент» работает в МДМ с 2004 года. Действующий договор аренды, заключенный в 2010 году, рассчитан до 2026 года.

«Да, это их право», — сказал RNS генеральный директор собственника здания АО «Московский дворец молодежи» Борис Логинов, отвечая на вопрос, обращалась ли к ним «Стейдж Энтертейнмент» с запросом об изменении условий аренды.

15 марта консалтинговая компания CBRE сообщила о поиске площадки для размещения современного театрального центра «Стейдж Энтертейнмент». Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько отметила, что консультанты ищут для театрального холдинга как готовые площадки, так и возможности по строительству отдельно стоящего театра за счет девелопера с последующей долгосрочной арендой. По ее оценке, собственник сможет получить возврат инвестиций через пять-семь лет.

Готовых площадок, отвечающих запросам такой компании, как «Стейдж Энтертейнмент», в Москве нет, считает гендиректор российского подразделения театрального холдинга Андрей Шинкаренко , слова которого приводятся в сообщении CBRE.

Местоположение нового здания — центр или же окраина города — для компании не важно, основным критерием являются технические возможности здания, позволяющие проводить музыкальные представления, сказал RNS другой представитель театрального холдинга.

«Стейдж Энтертейнмент» — основанный в Нидерландах театральный холдинг, занимающийся постановкой и прокатом мюзиклов, спектаклей, шоу и концертов. Компания ежегодно создает более 50 музыкальных шоу в 6 странах мира (Германия, Нидерланды, Испания, Россия, Франция и Италия). В 2012 году она провела масштабную реконструкцию в бывшем московском кинотеатре «Пушкинский» 1961 года постройки, вернув зданию историческое название «Россия».

Московский дворец молодежи построен в 1987 году непосредственно над станцией метро «Фрунзенская» по проекту архитекторов Владимира Хавина, Якова Белопольского Михаила Посохина и др. С 2002 года Большой зал МДМ используется в качестве прокатной площадки мюзиклов. С 2005 года здесь проходят мюзиклы «Стейдж Энтертейнмент» («Кошки», «Mamma Mia», «Красавица и чудовище», «Чикаго», «Призрак оперы», «Привидение» и др.).